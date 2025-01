Xbox : Stockage illimité avec la fin de la limite 16 To ?

Microsoft annonce une mise à jour majeure pour ses consoles Xbox, permettant désormais de connecter des disques externes de plus de 16 To. Cette nouvelle fonctionnalité, introduite dans une version bêta du firmware pour les membres du programme Xbox Update Preview, promet de mettre fin aux limites de stockage qui gênaient de nombreux joueurs.

Lors du lancement des Xbox Series S|X, les options de stockage étaient limitées :

Stockage interne exclusivement compatible avec des disques certifiés.

Aucune prise en charge des jeux sur disques externes.

Avec des jeux de plus en plus volumineux — par exemple, Halo : Master Chief Collection atteignant près de 140 Go —, le stockage interne de 1 To est vite devenu insuffisant pour de nombreux utilisateurs.

La nouvelle mise à jour permet non seulement d’utiliser des disques externes dépassant 16 To, mais également de :

Créer des partitions multiples pour organiser les jeux et applications.

pour organiser les jeux et applications. Faire apparaître chaque partition comme un périphérique distinct dans la liste de stockage, permettant de regrouper des titres par genre ou franchise.

Un potentiel stockage illimité ?

Microsoft n’a pas précisé la nouvelle limite maximale de stockage. Cela soulève une question intrigante : pourrait-il ne pas y avoir de limite ? Si tel est le cas, il serait possible de connecter un NAS (stockage en réseau) directement à la console Xbox, transformant celle-ci en un centre multimédia et de jeux, rappelant la vision de Microsoft à l’époque de la Xbox 360.

Pour utiliser un disque de grande capacité :

Formatage requis : Le disque doit être reformaté avant de fonctionner avec la console. Cela efface toutes les données existantes. Sauvegarde des données : Si votre disque contient déjà des fichiers, transférez-les ailleurs avant le formatage, sous peine de les perdre définitivement.

Avec cette mise à jour, Xbox s’aligne mieux sur les besoins actuels des joueurs en matière de stockage. En offrant la possibilité de connecter des disques de grande capacité, Microsoft répond aux attentes des utilisateurs et ouvre la porte à une gestion plus flexible et innovante des données.