Xbox : l’intégration Steam révélée par erreur, l’avenir du gaming unifié ?

Microsoft a toujours cherché à rapprocher la console Xbox et Windows, dans le but de renforcer son écosystème de gaming unifié. Cependant, une récente bourde accidentelle a révélé une nouveauté qui pourrait bien changer l’avenir du jeu sur Xbox : l’intégration de Steam dans l’interface Xbox.

Lors du GDC 2025, Microsoft a publié un article de blog illustrant une nouvelle interface utilisateur Xbox commune à plusieurs appareils. Or, dans l’une des images partagées, un onglet « Steam » était visible au sein de l’application Xbox.

Rapidement après sa publication, l’image a été retirée par Microsoft, ce qui a immédiatement suscité des spéculations. The Verge a contacté Microsoft à ce sujet, entraînant la suppression rapide de l’image. Cependant, le mal était fait, et la communauté s’est empressée d’analyser cette fuite.

Steam bientôt accessible depuis Xbox ?

D’après des sources proches de Microsoft, cette nouvelle interface Xbox pourrait afficher toutes les bibliothèques de jeux PC des utilisateurs, y compris ceux achetés sur Steam.

L’idée serait d’unifier l’expérience entre PC et Xbox, en permettant aux joueurs de voir leurs titres Steam depuis l’interface Xbox, voire potentiellement depuis la console elle-même.

Si l’intégration se confirme, cela signifierait que les joueurs pourraient gérer leurs jeux Steam sur Xbox, ou même y accéder directement. Et Microsoft ne s’arrêterait pas là : Phil Spencer, le patron d’Xbox, a déjà évoqué l’éventualité d’intégrer d’autres plateformes de jeux PC comme l’Epic Games Store et Itch.io dans l’univers Xbox.

Une ambitieuse stratégie pour dominer le gaming sur PC ?

Depuis plusieurs années, Microsoft tente d’unifier le gaming sur Xbox et Windows, en intégrant le Game Pass sur PC et en facilitant la compatibilité des jeux entre les deux plateformes. Si Steam et d’autres boutiques de jeux PC finissent par être accessibles directement sur Xbox, cela pourrait faire de Microsoft le hub ultime du gaming sur PC, où toutes les plateformes seraient réunies dans une seule interface.

Reste à voir si cette fuite aboutira à une annonce officielle, ou si Microsoft décidera d’enterrer cette idée face aux complexités techniques et aux négociations avec Valve.

L’idée d’avoir Steam directement accessible sur Xbox vous séduit-elle ? Pensez-vous que Microsoft pourrait réellement fusionner l’univers PC et console avec cette approche ?