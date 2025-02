Accueil » Galaxy S26 : Batteries révolutionnaires et charge 65 W en vue ?

Galaxy S26 : Batteries révolutionnaires et charge 65 W en vue ?

Le 22 janvier, Samsung dévoilera sa nouvelle série Galaxy S25, qui sera propulsée par le processeur Snapdragon 8 Elite et comportera diverses améliorations. Cependant, selon les rapports, les batteries et les vitesses de charge rapide resteront analogues à celles de la gamme Galaxy S24.

Ces caractéristiques pourraient néanmoins recevoir une mise à niveau significative avec la série Galaxy S26.

D’après des informations précédentes, la série Galaxy S26 pourrait intégrer des batteries à anode en silicium-carbone, une technologie offrant une densité énergétique plus élevée que celle des batteries lithium-ion traditionnelles. Cette innovation permettrait d’augmenter la capacité des batteries sans agrandir la taille des appareils, améliorant ainsi leur autonomie tout en conservant un design compact.

Un autre rapport, partagé par @kro_roe sur X (anciennement Twitter), suggère que la gamme Galaxy S26 proposera une charge filaire rapide de 65W, contre 45W pour les modèles Galaxy S25.

Bien que cette amélioration reste inférieure aux 100W offerts par des marques comme Xiaomi, Oppo ou Vivo, elle marque une avancée notable pour Samsung.

Un historique lent, mais prometteur dans la charge rapide

Samsung a longtemps plafonné sa vitesse de charge rapide à 25 W, jusqu’à l’introduction des 45 W avec la série Galaxy Note 10. Depuis 2022, les modèles Plus des Galaxy S22 et S23 ont bénéficié de cette vitesse, mais les versions standard continuent à offrir 25 W de charge rapide.

La série Galaxy S25 devrait suivre cette tendance, mais si les rumeurs sur la série Galaxy S26 se confirment, Samsung semble enfin prêt à offrir des avancées significatives pour ses utilisateurs en quête de batteries plus performantes et de chargeurs plus rapides.