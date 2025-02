iOS 19 : Révolution de l’Appareil photo avec un design minimaliste !

Quelques mois seulement après la sortie d’iOS 18, Apple semble déjà se concentrer sur sa prochaine mise à jour majeure : iOS 19. Selon un rapport récent, la refonte de l’application Appareil Photo pourrait bien être l’une des grandes nouveautés de cette version.

Dans une vidéo partagée par Front Page Tech, Jon Prosser révèle les détails d’une refonte importante de l’application Appareil Photo sur iOS 19. Plutôt que les multiples sections actuelles (Time-Lapse, Slo-Mo, Portrait, etc.), la nouvelle interface pourrait se limiter à deux onglets principaux : Photo et Vidéo.

Onglet Photo : Lorsqu’il est sélectionné, cet onglet affichera un menu étendu avec des options comme : Profondeur Spatial Panoramique Style Exposition Minuteur

Onglet Vidéo : Cet onglet inclura des options telles que : Slow-Mo Time-Lapse Action Exposition Profondeur



Les menus auront un design translucide, permettant aux utilisateurs de voir leur cadrage dans le viseur tout en ajustant les paramètres.

Contrôles supplémentaires et inspiration visionOS

Les options classiques, comme le choix de la résolution, le réglage de la cadence et l’activation du flash ou des Live Photos, resteront disponibles en haut de l’écran.

Selon Prosser, cette refonte s’inspire fortement de l’interface de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Si cela se confirme, iOS 19 pourrait adopter des éléments visuels plus modernes et immersifs, représentant ainsi la plus grande refonte depuis iOS 7.

Une refonte ambitieuse, mais incertaine

Malgré l’enthousiasme suscité par ces informations, il reste des incertitudes :

Production du Vision Pro : La production de l’Apple Vision Pro aurait été réduite en raison d’une demande plus faible que prévu. Cela pourrait remettre en question l’adoption à grande échelle de ce design inspiré de visionOS.

Tests internes : Ces changements pourraient être uniquement destinés aux tests internes d’Apple et ne jamais voir le jour dans la version finale.

Une nouvelle direction pour iOS ?

Si ces rumeurs se confirment, iOS 19 marquera une étape importante pour Apple en alignant son OS mobile sur les innovations de son écosystème. La simplification de l’application Appareil Photo pourrait séduire les utilisateurs en quête d’une interface plus intuitive, tout en intégrant des outils avancés pour les amateurs de photo et de vidéo.