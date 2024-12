iOS 19 retardé : Apple Intelligence monopolise les ressources !

Project Moohan : Le casque XR de Samsung sous Android XR !

Historiquement, Apple dévoile ses nouvelles fonctionnalités logicielles lors de la WWDC en juin, suivies par des mises à jour complètes en septembre avec le lancement des nouveaux iPhone. Cependant, il semble que les utilisateurs d’iPhone devront patienter plus longtemps pour découvrir iOS 19, attendu lors de la WWDC 2025.

Selon le journaliste renommé Mark Gurman, le développement d’iOS 19 subit des retards en raison de l’approche échelonnée qu’Apple a adoptée pour le déploiement des fonctionnalités Apple Intelligence dans iOS 18.

iOS 18 : une transition lente, mais riche en contenu

Depuis son lancement, iOS 18 a introduit des mises à jour majeures via des versions intermédiaires comme 18,1 et 18,2, apportant des fonctionnalités d’IA comme Siri contextuel et d’autres outils basés sur l’intelligence artificielle.

iOS 18.1 a marqué l’arrivée des premières capacités d’Apple Intelligence.

iOS 18.2, déployé récemment, a introduit de nouvelles fonctionnalités intrigantes, bien qu’elles ne soient pas disponibles dans toutes les régions (notamment dans l’UE, où les réglementations limitent l’accès à certaines fonctionnalités).

Cependant, iOS 18.3, actuellement en développement, et iOS 18.4, prévu pour avril avec une Siri complètement remaniée, mobilisent encore les équipes d’Apple.

Un impact direct sur iOS 19

D’après Gurman, ces efforts prolongés pour finaliser iOS 18 retardent le développement d’iOS 19. Apple, qui aurait normalement commencé à concentrer ses ressources sur la prochaine mise à jour majeure, se retrouve avec des équipes encore dédiées aux fonctionnalités en cours de finalisation pour iOS 18.

En conséquence, iOS 19 pourrait suivre un modèle de déploiement similaire : un lancement progressif au lieu d’une mise à jour complète dès le départ. Cela pourrait frustrer certains utilisateurs, notamment ceux qui ont acheté un iPhone 16 avec l’espoir de bénéficier immédiatement des fonctionnalités promises par Apple Intelligence.

Les attentes des utilisateurs : entre patience et frustration

Bien que la lenteur du déploiement puisse être perçue comme un inconvénient, iOS 18 reste une mise à jour robuste. Les améliorations progressives, bien qu’incomplètes, ont déjà enrichi l’expérience utilisateur, même pour ceux qui ne bénéficient pas encore des capacités avancées de l’IA en raison de restrictions régionales.

Pour beaucoup, l’attente pour iOS 19 peut être décevante, mais elle pourrait permettre à Apple de peaufiner davantage son système d’exploitation et de tenir ses promesses avec des fonctionnalités pleinement fonctionnelles. Après tout, l’évolution graduelle d’iOS 18 montre que chaque mise à jour, même mineure, peut apporter des améliorations significatives.

Une stratégie qui mise sur la qualité avant la précipitation

Avec le report des fonctionnalités promises pour iOS 18 et les défis posés par les réglementations internationales, il est clair qu’Apple privilégie la qualité et la compatibilité sur une livraison précipitée. Pour les utilisateurs, cela signifie des mises à jour qui, bien que retardées, seront probablement plus abouties et mieux intégrées au sein de l’écosystème Apple.

L’espoir reste que la WWDC 2025 nous offre un premier aperçu convaincant d’iOS 19, même si le déploiement complet prend plus de temps que prévu.