Galaxy S25 : Fuite du design et des couleurs !

À quelques semaines de l’événement Galaxy Unpacked, prévu pour le 22 janvier, de nouvelles fuites concernant la série Samsung Galaxy S25 ont été dévoilées par Android Headlines.

Bien que le design global reste fidèle à celui de la série Galaxy S24, quelques ajustements notables, en particulier pour le Galaxy S25 Ultra, méritent d’être soulignés.

Le Galaxy S25 Ultra, modèle phare de Samsung, adopte un design légèrement revu avec des coins plus arrondis, atténuant son apparence angulaire pour offrir une meilleure ergonomie. En ce qui concerne les caméras, bien que le design minimaliste des modules soit conservé, un détail subtil a été ajouté : une finition évoquant le barillet d’un objectif photo traditionnel, renforçant l’aspect haut de gamme de l’appareil.

Une palette de couleurs renouvelée pour la série Galaxy S25

La fuite met également en avant une nouvelle gamme de couleurs pour la série Galaxy S25. Si le modèle Ultra conserve un aspect professionnel et élégant, les modèles non-Ultra proposent des teintes plus variées et audacieuses.

Couleurs des Galaxy S25 et S25 Plus : Bleu clair, Bleu foncé, Vert clair et Argenté.

Couleurs du Galaxy S25 Ultra : Noir, Gris et deux nuances argentées : l’une avec un reflet blanc, l’autre avec un reflet bleu

Ce choix de couleurs semble refléter la volonté de Samsung d’offrir une personnalisation accrue et de séduire un public plus large.

Performances : passage au Snapdragon 8 Elite

Si le design évolue subtilement, les performances internes, elles, font un bond en avant. La série Galaxy S25 sera équipée des nouveaux processeurs Snapdragon 8 Elite, succédant aux Snapdragon 8 Gen 3. Ces processeurs promettent :

Des vitesses de traitement accrues

Une meilleure gestion énergétique

Un support optimisé pour les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA) de Samsung

D’après des précédentes fuites, on peut également s’attendre à des améliorations sur la gestion thermique et l’autonomie de la batterie, bien que la plupart des autres composants matériels devraient rester similaires à ceux de la série S24.

À quoi s’attendre lors du Galaxy Unpacked ?

L’événement Galaxy Unpacked du 22 janvier ne se contentera pas de dévoiler la série Galaxy S25. Samsung devrait également mettre en avant de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA ainsi que des mises à jour pour son écosystème SmartThings. Les capacités d’IA devraient occuper une place centrale, grâce à la puissance accrue des processeurs Snapdragon 8 Elite, et Samsung pourrait même évoquer ses avancées en matière d’intégration de Matter, facilitant la compatibilité avec davantage d’appareils connectés.

La série Galaxy S25 mise sur une approche de raffinement plutôt que de révolution, avec des ajustements subtils en matière de design, une palette de couleurs rafraîchie et des performances internes améliorées. Samsung semble se positionner pour offrir une expérience utilisateur fluide et optimisée en 2025, tout en restant à la pointe du marché des smartphones haut de gamme.