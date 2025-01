Accueil » GitHub vs GitLab : avantages et inconvénients de ces plateformes

GitHub vs GitLab : avantages et inconvénients de ces plateformes

GitHub vs GitLab : avantages et inconvénients de ces plateformes

Bien que les deux aient des similitudes, même dans le nom même qui commence par Git parce qu’ils sont tous deux basés sur le célèbre outil de contrôle de version écrit par Linus Torvalds, ni l’un ni l’autre ne sont exactement les mêmes.

Par conséquent, le vainqueur de la bataille GitHub vs GitLab n’est pas si clair, ils ont des différences qui leur confèrent des avantages et des inconvénients pour les utilisateurs et les développeurs qui les utilisent habituellement.

D’un autre côté, certains développeurs se sont récemment tournés vers GitLab, avec ses conséquences positives et négatives que vous allez maintenant découvrir. La raison de cet événement est l’achat de la plateforme GitHub par Microsoft, et les doutes que cela a engendrés. Mais pour être honnête, la plateforme continue de fonctionner normalement pour l’instant…

Qu’est-ce que Git ?

Git est un logiciel de contrôle de version que Linus Torvalds a conçu pour le noyau Linux, car d’autres programmes similaires existants ne l’avaient pas convaincu. Bien qu’il ait été conçu spécifiquement pour le projet Linux, il a été étendu à de nombreux autres projets open source en raison de ses avantages.

À l’origine, il a été écrit dans un souci d’efficacité, de fiabilité et de compatibilité pour les projets comportant un grand nombre de fichiers de code source.

Quant à ce qu’est un logiciel de contrôle de version, comme le sont aussi VCS, Subversion, CVS, entre autres, il s’agit simplement d’un logiciel de gestion des modifications qui sont faites sur les éléments d’un code source ou de sa configuration. De cette manière, l’équipe de développeurs indépendants qui travaille dessus peut avoir un meilleur contrôle et ils ne risquent pas de marcher sur le travail ou de générer des problèmes lorsqu’ils collaborent sur ces projets…

Qu’est-ce que GitHub ?

GitHub est une plateforme de développement collaboratif, également appelée « forge ». C’est-à-dire une plateforme axée sur la coopération entre développeurs pour la diffusion et le soutien de leurs logiciels (bien qu’elle ait été peu à peu utilisée pour d’autres projets que les logiciels).

Comme son nom l’indique, elle repose sur le système de contrôle de version Git. Ainsi, il est possible d’opérer sur le code source des programmes et d’effectuer un développement ordonné. De plus, cette plateforme est écrite en Ruby on Rails.

Elle dispose d’un grand nombre de projets open source stockés sur sa plateforme et accessibles au public. Sa valeur est telle que Microsoft a choisi de racheter cette plateforme en 2018, en apportant pas moins de 7 500 milliards de dollars.

Malgré les doutes sur cet achat, la plateforme a continué à fonctionner comme d’habitude, et continue d’être l’une des plus utilisées. Elle abrite des projets aussi importants que le noyau Linux lui-même….

Qu’est-ce que GitLab ?

GitLab est une autre alternative à GitHub, un autre site de forge avec un service Web et un système de contrôle de version également basé sur Git. Bien sûr, il a été conçu pour héberger des projets open source et pour faciliter la vie des développeurs, mais il y a quelques différences avec le précédent.

Ce site Web, en plus de la gestion du dépôt et du contrôle de version, propose également l’hébergement de wikis et d’un système de suivi des bugs. Une suite complète pour créer et gérer des projets de toutes sortes, puisque, à l’instar de GitHub, les projets qui vont au-delà du code source sont actuellement hébergés.

Il a été écrit par des développeurs ukrainiens, Dmitry Zaporozhets et Valery Sizov, en utilisant le langage de programmation Ruby et quelques parties de Go. Plus tard, son architecture a été améliorée avec Go, Vue.js et Ruby on Rails, comme dans le cas de GitHub.

Bien qu’il soit bien connu et qu’il soit la meilleure alternative à GitHub, il n’a pas autant de projets. Cela ne veut pas dire que la quantité de code hébergée est très importante, avec des organisations qui s’y fient, comme le CERN, la NASA, IBM, Sony, etc.

GitHub vs GitLab : différences, avantages et inconvénients

Personnellement, je dirais qu’il n’y a pas de vainqueur clair dans la bataille entre GitHub et GitLab. Il n’est pas si facile de choisir une plateforme infiniment supérieure à l’autre, en fait, chacune a ses forces et ses faiblesses. Et tout dépendra de ce que vous recherchez réellement pour que vous puissiez opter pour l’une ou l’autre.

Différences entre GitHub et GitLab

Malgré toutes les similitudes, l’une des clés de la comparaison entre GitHub et GitLab peut être les différences entre les deux :

Niveaux d’authentification : GitLab peut définir et modifier les autorisations des différents collaborateurs en fonction de leur rôle. Dans le cas de GitHub, vous pouvez décider qui a les droits de lecture et d’écriture sur un dépôt, mais c’est plus limité à cet égard.

Hébergement : Bien que les deux plateformes vous permettent d’héberger le contenu des projets sur les plateformes elles-mêmes, GitLab vous permet également d’auto-héberger vos dépôts, ce qui peut être un avantage dans certains cas. GitHub a également ajouté cette fonctionnalité, mais seulement avec certains plans payants.

Importation et exportation : GitLab contient des informations très détaillées sur la manière d’importer des projets pour les déplacer d’une plateforme à une autre, comme GitHub, Bitbucket, ou les amener sur GitLab. De même, en ce qui concerne l’exportation, GitLab offre un travail très solide. Dans le cas de GitHub, aucune documentation détaillée n’est fournie, bien que GitHub Importer puisse être utilisé comme outil, bien qu’il soit un peu plus restrictif lorsqu’il s’agit d’exporter.

Communauté : Les deux logiciels sont soutenus par une bonne communauté, même si GitHub semble avoir gagné la bataille de la popularité. Il rassemble actuellement des millions de développeurs. Il sera donc plus facile de trouver de l’aide à cet égard.

Versions d’entreprise : Les deux offrent des versions d’entreprise payantes, de sorte que vous pourriez penser que la comparaison entre GitHub et GitLab n’a pas de sens à ce stade, mais la vérité est que GitLab offre des fonctionnalités très intéressantes et est devenu populaire parmi les très grandes équipes de développement.

En résumé, les différences entre GitHub et GitLab sont résumées dans ce tableau :

Avantages et inconvénients de GitLab

Une fois que les différences et similitudes entre GitHub vs GitLab sont connues, les avantages et inconvénients de ces plateformes peuvent vous aider à prendre une décision.

Avantages

Plan gratuit sans limitations, bien qu’il y ait des plans de paiement.

Licence open source.

Permet l’auto-hébergement sur n’importe quel plan.

Elle est très bien intégrée à Git.

Inconvénients

Son interface peut être un peu plus lente que celle de la concurrence.

Il y a quelques problèmes communs avec les dépôts.

Avantages et inconvénients de GitHub

D’un autre côté, GitHub a aussi ses avantages et ses inconvénients, parmi lesquels les suivants se distinguent.

Avantages

Service gratuit, bien qu’il existe également des services payants.

Recherche très rapide dans la structure des dépôts.

Grande communauté et aide facile à trouver.

Il offre des outils pratiques pour la coopération et une bonne intégration avec Git.

Facile à intégrer avec d’autres services tiers.

Il fonctionne également avec TFS, HG et SVN.

Inconvénients

Il n’est pas totalement ouvert.

Il a des limitations d’espace, puisque vous ne pouvez pas dépasser 100 Mo dans un seul fichier, tandis que les dépôts sont limités à 1 Go dans la version gratuite.

GitHub vs GitLab : verdict

Comme vous le voyez, il n’y a pas de vainqueur incontestable. Le choix n’est pas facile et, comme je l’ai mentionné, vous devez examiner attentivement les avantages, les inconvénients et les différences de chacun pour pouvoir identifier celui qui répond le mieux à vos besoins.

Personnellement, je vous dirais que si vous souhaitez disposer d’un environnement totalement ouvert, mieux vaut utiliser GitLab. Par contre, si vous préférez plus de facilités et utiliser le service web avec plus de présence, alors optez pour GitHub. J’inclurais même une tierce partie et je vous dirais que si vous cherchez à travailler avec les services d’Atlassian, vous devriez regarder du côté de bitbucket…