Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra : Fuite massive des spécifications !

Alors que le lancement officiel des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra est prévu pour le 22 janvier lors de l’événement Galaxy Unpacked, une fuite massive vient de dévoiler les caractéristiques techniques complètes des trois modèles.

Si ces informations s’avèrent exactes, la série Galaxy S25 pourrait bien être l’un des plus grands défis pour ses concurrents, comme l’iPhone 17 ou le Pixel 10 cette année.

Galaxy S25 Ultra : Le roi des flagships

Le Galaxy S25 Ultra semble destiné à rester au sommet avec des spécifications impressionnantes. Il arborera un écran Dynamic AMOLED 2X plat de 6,9 pouces avec une résolution WQHD (3120 x 1440) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Malgré ses dimensions imposantes (162,8 x 77,6 x 8,2 mm), il est plus fin et plus léger que son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra.

Points forts :

Processeur : Snapdragon 8 Elite (globalement).

Mémoire : 12 Go de RAM en Europe (possibilité de variantes supérieures ailleurs).

Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans extension.

Batterie : 5 000 mAh avec charge rapide de 45 W et charge sans fil.

Caméra : Quadruple capteur : 200 mégapixels (principal), 50 mégapixels (ultra grand-angle), 50 mégapixels (téléobjectif périscope, zoom optique x5), 10 mégapixels (téléobjectif x3).

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, double SIM et eSIM.

Système d’exploitation : Android 15 avec One UI 7.

Malgré l’absence de changements radicaux dans la batterie, Samsung a optimisé le design et intégré des capteurs photo avancés pour des performances photo inégalées, notamment avec un zoom optique puissant.

Galaxy S25+ : L’équilibre parfait

Le Galaxy S25+ combine puissance et praticité dans un format légèrement plus compact. Il dispose d’un écran AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une résolution WQHD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec un poids de 190 grammes et une épaisseur de 7,3 mm, il est plus léger et plus fin que son prédécesseur.

Points forts :

Processeur : Snapdragon 8 Elite.

Mémoire : 12 Go de RAM.

Stockage : 256 Go ou 512 Go, non extensible.

Batterie : 4 900 mAh avec charge rapide de 45 W.

Caméra : Triple capteur : 50 mégapixels (principal), 12 mégapixels (ultra grand-angle), 10 mégapixels (téléobjectif x3), avec un capteur selfie de 12 mégapixels.

Connectivité et système : Identiques au modèle Ultra, avec Android 15 et One UI 7.

Le S25+ est parfait pour ceux qui veulent un grand écran sans les dimensions plus imposantes du modèle Ultra, tout en profitant d’une autonomie légèrement améliorée.

Galaxy S25 : Le modèle compact, mais puissant

Le Galaxy S25, le modèle d’entrée de gamme de la série, se distingue par sa compacité avec un écran AMOLED 2X plat de 6,2 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080), et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pesant seulement 162 grammes et mesurant 7,2 mm d’épaisseur, c’est le choix idéal pour les utilisateurs cherchant un smartphone léger.

Points forts :

Processeur : Snapdragon 8 Elite.

Mémoire : 12 Go de RAM.

Stockage : 128 Go, 256 Go ou 512 Go, non extensible.

Batterie : 4 000 mAh avec charge rapide de 25 W.

Caméra : Triple capteur : 50 mégapixels (principal), 12 mégapixels (ultra grand-angle), 10 mégapixels (téléobjectif x3), et 12 mégapixels pour les selfies.

Connectivité et système : Identiques aux autres modèles.

Le Galaxy S25 est destiné à ceux qui privilégient la portabilité sans compromis sur les performances.

Un trio prêt à dominer le marché des flagships

Avec ces trois modèles, Samsung semble avoir affiné son approche : des designs plus élégants, des performances boostées par le Snapdragon 8 Elite, et des améliorations logicielles grâce à Android 15 et One UI 7. Les Galaxy S25 visent directement les produits phares d’Apple et Google, tout en répondant aux attentes variées des utilisateurs.

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra seront officiellement dévoilés lors de l’événement Galaxy Unpacked le 22 janvier 2025. Bien que les spécifications divulguées paraissent solides, il faudra attendre cette annonce pour confirmer ces détails.

La série S25 est en passe de devenir une référence dans le segment premium des smartphones, et les fans attendent avec impatience de découvrir si Samsung tiendra toutes ses promesses. Restez à l’écoute pour en savoir plus !