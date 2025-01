Circular Ring 2 : La bague connectée qui se réinvente au CES 2025

Après une première tentative peu convaincante avec le modèle Circular Ring Slim et une concurrence accrue de la part de Oura et Samsung notamment, Circular revient sur le devant de la scène avec une ambition renouvelée : faire oublier les erreurs du passé et redéfinir les standards des bagues connectées.

Lors du CES 2025, la marque a dévoilé la Circular Ring 2, un bijou technologique qui promet de corriger les défauts de son prédécesseur tout en établissant de nouvelles références dans le domaine des wearables.

Contrairement au modèle Slim, souvent critiqué pour sa construction en plastique et ses performances médiocres, la Circular Ring 2 adopte un design en titane décliné en quatre finitions élégantes : or, argent, or rose et noir. Ce choix de matériau apporte une touche premium et une durabilité accrue.

Mais, la véritable révolution réside dans les nouvelles capacités de suivi de la santé. La Circular Ring 2 est équipée d’un capteur ECG amélioré, permettant une détection validée par la FDA de la fibrillation auriculaire (AFib), une première dans cette catégorie. Elle intègre également des capteurs photopléthysmographiques (PPG) de dernière génération, offrant une précision accrue dans la collecte des données. Ces améliorations viennent répondre aux critiques sur le modèle Slim, dont les relevés de santé pouvaient afficher des écarts considérables, comme jusqu’à 5 000 pas de différence.

Circular Ring 2, une réponse au retour des utilisateurs

Amaury Kosman, cofondateur et PDG de Circular, a admis que le modèle précédent avait laissé à désirer : « Nous avons eu des problèmes, principalement électroniques. Mais au-delà de ça, nous voulions reconstruire la marque autour de deux axes principaux : l’exactitude des mesures et la qualité de fabrication ».

Les retours des utilisateurs ont joué un rôle central dans cette refonte. Parmi les améliorations notables :

Problèmes de connectivité résolus : Le processus de synchronisation, laborieux sur le modèle Slim, a été simplifié pour permettre un fonctionnement en arrière-plan fluide.

: Le processus de synchronisation, laborieux sur le modèle Slim, a été simplifié pour permettre un fonctionnement en arrière-plan fluide. Meilleure autonomie : La bague offre désormais quatre jours d’autonomie en mode performance et jusqu’à huit jours en mode économie d’énergie.

: La bague offre désormais quatre jours d’autonomie en mode performance et jusqu’à huit jours en mode économie d’énergie. Étanchéité renforcée : Les premières versions de la bague avaient des limites en matière d’étanchéité, désormais corrigées.

: Les premières versions de la bague avaient des limites en matière d’étanchéité, désormais corrigées. Recharge simplifiée : Exit le petit chargeur USB facile à perdre. La Circular Ring 2 est désormais livrée avec une station de recharge dédiée.

Une intelligence artificielle et une expérience utilisateur repensées

La Circular Ring 2 introduit une version améliorée de son chatbot IA, Kira. Contrairement au modèle précédent, où la calibration prenait 14 jours, le processus ne nécessite désormais que quatre jours. L’IA est plus rapide, plus intuitive et propose des recommandations de santé plus précises grâce à des algorithmes affinés.

Autre innovation majeure, la Digital Ring Sizing, qui permet aux utilisateurs de déterminer la taille idéale de la bague grâce à leur smartphone. En comparant la main de l’utilisateur à un objet de référence, l’algorithme identifie la taille adaptée pour chaque doigt, simplifiant ainsi un processus souvent complexe dans le domaine des bagues connectées.

Un choix délibéré : Moins de fonctions, plus de qualité

Pour intégrer ces avancées technologiques, certains compromis ont été nécessaires. Le moteur haptique intégré, qui permettait d’utiliser la bague comme alarme silencieuse ou pour les notifications, a été retiré. Cependant, Amaury Kosman assure que la marque travaille sur une nouvelle gamme de produits qui réintroduira cette fonctionnalité.

La Circular Ring 2 sera disponible à partir de février ou mars 2025, au prix de 380 dollars. Avec des promesses ambitieuses et une concurrence accrue dans le secteur des bagues connectées, Circular joue gros. Si elle parvient à tenir ses engagements, cette nouvelle bague pourrait bien marquer un tournant et redorer l’image de la marque.