CES 2025 : Samsung Display présente un écran pliable de 18,1 pouces et des écrans « enroulables »

Lors du CES 2025, Samsung Display met en avant ses dernières solutions OLED flexibles, conçues pour révolutionner l’utilisation des écrans sur différents appareils.

Parmi les innovations les plus remarquables, on trouve le tout premier écran pliable de 18,1 pouces, capable de s’adapter à plusieurs scénarios d’utilisation, ainsi qu’une gamme d’écrans « rollables », ou enroulables, pour smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Un écran pliable de 18,1 pouces : Une nouvelle dimension de flexibilité

L’écran pliable de 18,1 pouces marque une avancée significative par rapport aux écrans pliables de 17 pouces déjà disponibles sur le marché, comme ceux équipant le Asus Zenbook 17 Fold OLED, le LG Gram Fold ou encore le HP Spectre Foldable.

Déplié, cet écran offre une surface équivalente à celle de deux tablettes, idéal pour les tâches nécessitant un grand espace d’affichage. Une fois plié, il devient un écran de 13,1 pouces, adapté à une utilisation en mode ordinateur portable. Ce gain de taille offre une expérience utilisateur plus polyvalente, avec un écran plus grand en mode plié comparé aux modèles existants, qui offrent des écrans de 12,3 à 12,5 pouces lorsqu’ils sont pliés.

Les écrans « enroulables » : Une révolution pour les appareils compacts

Samsung présente également plusieurs écrans dits « rollables », qui utilisent des technologies d’affichage enroulables. Ces écrans se replient dans le châssis des appareils pour offrir une taille compacte lorsqu’ils ne sont pas utilisés, tout en se déployant pour fournir un espace d’affichage supplémentaire en cas de besoin.

Samsung Slidable Flex Duet : Cet écran de 8,1 pouces s’étend des deux côtés pour atteindre une largeur impressionnante de 12,4 pouces, offrant une expérience ultra-large adaptée aux tablettes et ordinateurs portables.

Samsung Slidable Flex Solo : Avec un déploiement unidirectionnel, cet écran commence à 13 pouces et peut atteindre 17,3 pouces, augmentant ainsi la surface d’affichage des ordinateurs portables de plus de 50 %.

Samsung Slidable Flex Vertical : Conçu pour les smartphones, cet écran compact démarre à 5,1 pouces et s’étend à 6,7 pouces, permettant de combiner la portabilité d’un petit appareil avec les avantages d’un grand écran. Cette solution offre une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent un téléphone compact, mais fonctionnel.

Des innovations au service de nouveaux usages

Avec ces écrans, Samsung Display répond à une demande croissante pour des appareils plus polyvalents et compacts. Ces technologies visent non seulement à améliorer l’ergonomie et la praticité des appareils, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives dans des domaines comme le travail mobile, les jeux vidéo ou le divertissement immersif.

Alors que la concurrence, notamment LG et BOE, s’intéresse également aux écrans pliables et enroulables, Samsung continue de se démarquer par son savoir-faire technologique. Ces innovations, présentées au CES 2025, devraient bientôt apparaître dans des produits commerciaux, redéfinissant ainsi les attentes des utilisateurs en matière d’écrans flexibles et adaptatifs.