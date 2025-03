Circular Ring 2 : pression artérielle, glycémie, ECG, la bague connectée révolutionnaire ?

Le marché des bagues connectées est dominé par des acteurs comme Oura, Samsung et RingConn. Pourtant, Circular, une startup prometteuse, bouscule l’industrie avec sa Circular Ring 2. Après un lancement difficile, cette deuxième génération fixe de nouveaux standards, notamment avec l’intégration du suivi de la pression artérielle et, à terme, une analyse des tendances de la glycémie.

Circular annonce que le suivi de la pression artérielle sera activé via une mise à jour OTA en 2025. En 2026, la bague pourra aussi analyser les tendances de glycémie grâce à ses capteurs avancés.

Contrairement aux autres wearables qui reposent uniquement sur les capteurs PPG, Circular combine les technologies ECG et PPG pour offrir une mesure ponctuelle de la pression artérielle avec une précision inédite dans une bague connectée.

Méthode utilisée : le Pulse Transit Time (PTT)

Les mesures durent entre 30 secondes et quelques minutes

Objectif : suivre l’impact des activités quotidiennes sur la pression artérielle

Jusqu’à présent, aucune smartwatch, y compris celles d’Apple et Samsung, n’a réussi à proposer une mesure native de la pression artérielle. Circular pourrait donc marquer une avancée majeure dans le domaine.

Une technologie validée par la science

Le PTT (Pulse Transit Time) a été étudié comme une méthode non invasive et sans brassard pour mesurer la pression artérielle. Une publication de l’IEEE Engineering in Medicine and Biology Society explique : « Le PTT, qui mesure l’intervalle entre le pic de l’onde R sur un ECG et un capteur PPG au bout du doigt, est lié à la rigidité artérielle et peut être utilisé pour estimer la pression artérielle systolique et diastolique ».

D’autres recherches publiées dans Hypertension Research montrent que cette approche, combinée aux mesures de la fréquence cardiaque, réduit significativement la marge d’erreur.

Circular Ring 2 : une bague intelligente ultra-innovante

Avec des capteurs ECG, PPG et de température, la Circular Ring 2 propose un suivi avancé de :

La fréquence cardiaque

La saturation en oxygène (SpO2)

Les variations du rythme cardiaque (HRV)

L’activité électrique du cœur (ECG)

Elle est aussi la première bague connectée à recevoir une certification FDA pour la détection de la fibrillation auriculaire (AFib), une pathologie cardiaque sérieuse. Apple avait marqué un tournant avec cette fonctionnalité sur l’Apple Watch, Circular pourrait faire de même sur le marché des bagues connectées.

Prix et disponibilité

La Circular Ring 2 est disponible sur Kickstarter au prix de 239 dollars pour les premiers acheteurs. Son prix standard est de 549 dollars (en titane, sans abonnement).

Contrairement à Oura, qui impose un modèle d’abonnement, Circular propose toutes ses fonctionnalités sans frais supplémentaires.

La Circular Ring 2 pourrait-elle devenir un incontournable des bagues connectées ?