Circular Ring 2 : La bague connectée qui surveille votre cœur !

Les bagues connectées sont une alternative séduisante pour ceux qui veulent suivre leur santé et leur activité physique sans avoir à porter une montre connectée encombrante. Avec la Circular Ring 2, la marque Circular semble bien décidée à s’imposer comme un acteur majeur sur ce marché en pleine expansion.

Après une première présentation remarquée lors du CES 2025, Circular vient d’ouvrir les précommandes pour son nouveau modèle, la Circular 2, qui apporte des améliorations majeures par rapport à sa prédécesseure, la Ring Slim.

L’un des premiers problèmes avec les bagues connectées est le choix de la bonne taille. Circular innove en proposant un système de mesure digitale, qui permet aux utilisateurs de déterminer leur taille via leur smartphone avant d’acheter. Cette technologie pourrait éviter l’envoi de kits de mesure et réduire les erreurs de taille à la réception.

Circular Ring 2, des fonctionnalités de suivi santé avancées

La Circular Ring 2 ne se contente pas de suivre votre activité quotidienne et votre sommeil : elle intègre des capteurs avancés pour une surveillance approfondie de votre état de santé.

Détection de la Fibrillation Atriale (AFib) : L’une des principales nouveautés est l’ajout d’un capteur ECG certifié par la FDA capable de détecter la fibrillation auriculaire (AFib). Ce trouble du rythme cardiaque est un facteur de risque majeur d’AVC. Disposer d’un suivi 24 h/24 via une bague connectée permet une vigilance bien plus efficace que de simples examens ponctuels chez un médecin.

Analyse détaillée du sommeil : Surveillance des cycles REM, profond et léger Détection des perturbations du sommeil Mesure du rythme respiratoire et de la saturation en oxygène (SpO2)

Suivi des paramètres vitaux : Fréquence cardiaque et variabilité (HRV) Niveau d’énergie et calories brûlées Température corporelle et suivi menstruel Indicateurs liés à la fertilité, la ménopause et le bien-être général



Circular a également amélioré son IA intégrée, Kira AI, qui analyse toutes ces données pour fournir des recommandations personnalisées en fonction de votre état de forme et de vos habitudes.

La Circular Ring 2 propose un boîtier de recharge sans fil, qui fonctionne un peu comme une boîte de charge d’écouteurs sans fil. Vous pouvez simplement placer la bague dans son étui pour la recharger rapidement avant de la remettre au doigt.

Un positionnement ambitieux sur le marché

Le prix de la Circular Ring 2 est fixé à 349 dollars, ce qui en fait un produit haut de gamme, mais justifié par ses fonctionnalités avancées et son certificat médical FDA.

Les précommandes ouvertes sur Kickstarter, avec des réductions allant jusqu’à 310 dollars pour les premiers acheteurs.

Avec ses capacités avancées de suivi santé, sa détection de l’AFib, et son système de recharge innovant, la Circular Ring 2 s’impose comme l’une des bagues connectées les plus complètes du marché. Elle représente une alternative idéale pour ceux qui veulent suivre leur santé sans porter de montre, tout en bénéficiant de données précises et médicalement validées.

Reste à voir si cette innovation rencontrera le succès qu’elle mérite face à des acteurs bien établis comme Oura ou aux montres connectées de Garmin et Apple.