Galaxy S25 Ultra : IA et ultra grand-angle de 50 mégapixels à l’honneur !

Alors que les rumeurs autour du Galaxy S25 Ultra de Samsung continuent de se multiplier, une nouvelle fuite semble confirmer que les améliorations matérielles des caméras pourraient être limitées. Si certains espéraient des avancées spectaculaires, les informations actuelles indiquent que Samsung privilégiera des optimisations logicielles et des améliorations alimentées par l’intelligence artificielle.

Selon cette fuite le capteur principal du Galaxy S25 Ultra de 200 mégapixels restera le même que celui du Galaxy S24 Ultra. Cela n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque ce capteur offre déjà d’excellentes performances en photo. Cependant, les utilisateurs espéraient un bond technologique plus important.

Les objectifs téléphoto 3x et 5x seront également reconduits, conservant ainsi les impressionnantes capacités de zoom qui font la renommée de Samsung.

Mais, la grande nouveauté concerne le capteur ultra grand-angle. Samsung introduirait un capteur de 50 mégapixels, une nette amélioration par rapport au capteur 12 mégapixels du S24 Ultra. Ce capteur plus grand promet une meilleure performance en faible luminosité et une qualité d’image accrue, ce qui pourrait révolutionner la photographie de paysages et les prises de vue panoramiques.

Galaxy S25 Ultra, des améliorations axées sur l’intelligence artificielle

Samsung semble miser sur l’intelligence artificielle pour compenser le manque d’évolution matérielle des caméras principales. Cela pourrait se traduire par :

Une amélioration de la reconnaissance des scènes pour des réglages encore plus précis.

Un traitement plus rapide et sophistiqué des images grâce au nouveau processeur Qualcomm, optimisé pour l’IA.

De nouvelles fonctionnalités de retouche automatique et de création de contenu, comme des effets avancés en temps réel ou des outils de montage intégrés.

Autres caractéristiques attendues pour le Galaxy S25 Ultra

Outre les caméras, voici ce que les rumeurs suggèrent :

Un écran plus grand de 6,9 pouces, pour une expérience visuelle encore plus immersive.

Un design revu, avec des bords arrondis, offrant une prise en main plus confortable.

Un nouveau processeur Snapdragon de dernière génération, conçu pour gérer des tâches exigeantes et alimenter les avancées en IA.

Un équilibre entre continuité et innovation

Bien que certains puissent être déçus par l’absence de grandes révolutions matérielles sur les caméras principales, l’introduction du capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et l’accent mis sur l’IA montrent que Samsung continue d’innover.

Avec des performances optimisées et une meilleure expérience utilisateur, le Galaxy S25 Ultra pourrait surprendre les amateurs de photographie et de technologie lors de son lancement officiel. Il reste maintenant à voir si Samsung a d’autres surprises en réserve pour son prochain flagship.