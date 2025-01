Huawei défie Apple sur le marché des smartphones premium en Chine

La Chine, le plus grand marché mondial pour les smartphones, est au centre d’une lutte intense entre les fabricants locaux et internationaux, notamment Huawei et Apple, dans le marché des smartphones premium (plus de 600 dollars).

Apple domine ce marché des flagships avec une part de marché de 52 %, mais Huawei ne reste pas en retrait. Le fabricant chinois, malgré des sanctions américaines persistantes, détient 33 % du marché premium en Chine grâce à une hausse impressionnante de 34 % des ventes de téléphones haut de gamme au troisième trimestre 2024.

Huawei mise sur des baisses de prix agressives pour rivaliser avec Apple

Pour regagner du terrain face à Apple, Huawei a mis en place une stratégie de réduction de prix sur plusieurs de ses modèles premium. Voici quelques exemples marquants :

Pura 70 Ultra (1 To) : Le modèle phare de la série Pura 70, lancée en avril, bénéficie d’une remise de 18 %. Son prix passe de 10 999 yuans (1 455 euros) à 8 999 yuans (1 190 euros).

Pura 70 Ultra (512 Go) : Ce modèle est disponible avec une remise de 20 %, le rendant encore plus attractif pour les consommateurs chinois.

Mate X5: Lancé en septembre 2023, ce smartphone pliable est désormais vendu avec une réduction de 19 %, son prix chutant de 12 500 yuans (1 650 euros) pour atteindre 10 499 yuans (1 390 euros).

Huawei avait déjà réduit le prix de la série Pura 70 de 1 000 yuans (132 euros) l’été dernier, et ces nouvelles baisses s’inscrivent dans une stratégie pour maintenir sa compétitivité après le lancement des Mate 70 et du pliable Mate X6 en novembre.

Le Mate 70 : un flagship performant, mais sous pression

La série Mate 70, bien que prometteuse, souffre de ventes inférieures aux attentes. Cette situation est attribuée à son processeur Kirin 9020, produit par SMIC avec un nœud de gravure en 7 nm de deuxième génération. Ce processeur est jugé moins puissant que les puces concurrentes, notamment les A18 et A18 Pro en 3 nm qui alimentent les iPhone 16.

Malgré tout, Counterpoint Research prévoit que la série Mate 70 atteindra un total de 10 millions d’unités vendues sur sa durée de vie. Cela témoigne de la fidélité des consommateurs chinois envers la marque Huawei, même face à des défis technologiques.

Les smartphones pliables : une force motrice pour Huawei

Huawei reste le leader incontesté du segment des smartphones pliables en Chine, où il concurrence des modèles produits par d’autres fabricants locaux. Selon CINNO, Huawei a expédié 1,12 million de smartphones pliables au troisième trimestre, soit une augmentation spectaculaire de 97 % par rapport à l’année précédente. Cette performance est largement attribuée au succès du Mate X5, qui est devenu le pliable le plus populaire depuis son lancement.

Huawei continue d’innover dans ce domaine. En septembre dernier, l’entreprise a surpris le marché avec le Mate XT, le premier smartphone pliable au monde avec un écran tri-pliable de 10 pouces. Ce modèle révolutionnaire est proposé à un prix d’environ 3 000 dollars, reflétant son caractère avant-gardiste.

Avec une forte présence sur le marché des smartphones pliables et des ajustements stratégiques sur les prix des modèles premium, Huawei prouve sa résilience sur le marché chinois. Bien que les défis technologiques et concurrentiels persistent, notamment face à Apple, l’entreprise continue de s’imposer comme un acteur clé grâce à une combinaison d’innovation, de tarification agressive et d’une solide base de consommateurs domestiques.