LG Gram Pro : IA intégrée, performances boostées et Gram Book abordable !

À l’approche du CES 2025, LG continue d’innover avec sa gamme Gram Pro en introduisant des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA) et en annonçant le lancement du Gram Book, une option d’entrée de gamme. Ces nouveautés visent à répondre aux besoins des utilisateurs exigeants et des consommateurs à la recherche de solutions abordables.

LG élargit sa gamme Gram Pro avec des modèles de 17 pouces et 16 pouces, ainsi qu’un 16 pouces 2-en-1, tous équipés d’écrans de 2 560 x 1 600 pixels, jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5X et 2 To de SSD NVMe Gen4. Voici les distinctions techniques majeures :

Gram Pro 16 pouces : Premier ordinateur Gram à intégrer la plateforme Copilot+ PC et propulsé par le processeur Intel Lunar Lake Core Ultra V-Series.

Gram Pro 17 pouces : Utilise un processeur Intel Arrow Lake Core Ultra H-Series et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050, idéale pour les performances graphiques.

Gram Pro 16 pouces 2-en-1 : Également équipé d’un processeur Arrow Lake et d’un GPU Intel Arc.

Gram Chat : IA locale et basée sur le cloud

LG introduit Gram Chat, une suite d’outils d’intelligence artificielle divisée en deux volets :

Gram Chat On-Device : Fonctionne hors ligne grâce à un modèle de langage local dérivé d’EXAONE, le modèle de LG AI Research. Il inclut des fonctionnalités telles que Time Travel, permettant de revisiter rapidement des pages Web, documents, vidéos et fichiers audio récemment consultés.

Gram Chat Cloud : Alimenté par GPT-4o d’OpenAI, il offre des réponses détaillées et peut s’intégrer aux calendriers et services de messagerie. Cette fonctionnalité nécessite une connexion internet et est gratuite pour la première année.

Avec ces outils, LG se positionne comme un concurrent direct des suites AI comme Copilot Plus de Microsoft ou Apple Intelligence. Cependant, la véritable valeur de ces fonctionnalités sera évaluée une fois les appareils disponibles.

Connectivité et productivité améliorées

Tous les nouveaux ordinateurs Gram sont compatibles avec Gram Link 2.0, qui facilite le partage de documents et de fichiers entre ordinateurs et smartphones Android ou iOS. Cette fonctionnalité permet également de recevoir des appels téléphoniques directement sur le laptop, évitant ainsi de basculer entre appareils pour vos écouteurs Bluetooth ou casques.

Le Gram Book : Une option abordable

En complément de la gamme Gram Pro, LG intréduit le Gram Book, une solution abordable conçue pour les utilisateurs soucieux de leur budget. Voici ses spécifications principales :

Processeur Intel Core i5.

Écran 15,6 pouces d’une résolution full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Webcam 720p.

Configurations jusqu’à 1 To de stockage SSD et 16 Go de mémoire DDR4.

Avec un design minimaliste et des composants éprouvés, le Gram Book vise à concurrencer les meilleurs ordinateurs portables économiques du marché.

Une offre polyvalente pour tous les usages

En regroupant des fonctionnalités avancées, telles que l’IA intégrée, des processeurs performants et une connectivité simplifiée, LG confirme son engagement à fournir des solutions adaptées aux besoins variés des utilisateurs :

Les professionnels apprécieront la puissance des modèles Gram Pro, optimisés pour les tâches lourdes et la créativité.

Les étudiants et utilisateurs occasionnels trouveront dans le Gram Book une option abordable et fonctionnelle.

LG devrait annoncer les prix et la disponibilité en mars 2025, mais les nouvelles fonctionnalités IA et la modularité des Gram Pro placent cette gamme parmi les plus attendues de l’année.