Xiaomi Mix Flip 2 : Snapdragon 8 Elite, recharge sans fil et IPX8 !

Après le succès rencontré par le Xiaomi Mix Flip, son tout premier smartphone pliable à clapet lancé en juillet 2024, Xiaomi prépare activement son successeur. Si l’on en croit les récentes fuites, le Xiaomi Mix Flip 2 pourrait arriver plus tôt que prévu, dès le premier semestre 2025, avec des améliorations notables pour consolider sa place sur le marché des smartphones pliables.

Le premier Mix Flip, propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, a reçu un accueil positif, à la fois en termes de ventes et de critiques. Cet engouement semble avoir poussé Xiaomi à accélérer le développement de son successeur tout en intégrant des améliorations significatives. Selon le célèbre Digital Chat Station (DCS), la deuxième génération sera alimentée par le Snapdragon 8 Elite, le processeur le plus avancé de Qualcomm à ce jour.

Cela positionnera le Mix Flip 2 comme un concurrent direct du Galaxy Z Flip 7 de Samsung, qui sera probablement le seul autre modèle pliable à clapet équipé de ce chipset haut de gamme sur le marché.

Des améliorations attendues pour le Mix Flip 2 de Xiaomi

Les fuites suggèrent que le Mix Flip 2 apportera plusieurs nouveautés, notamment des fonctionnalités absentes de la première génération. Parmi les mises à niveau attendues :

Recharge sans fil : une nouveauté bienvenue qui manquait au Mix Flip d’origine.

Certification IPX8 : garantissant une résistance à l’eau, un atout clé pour un appareil pliable.

Design plus fin et polyvalent, renforçant l’ergonomie et l’esthétique.

En outre, Xiaomi pourrait suivre la tendance actuelle des batteries de grande capacité. Alors que certains modèles pliables en Chine atteignent 4 800 mAh, il ne serait pas surprenant que le Mix Flip 2 propose une batterie de 5 000 mAh ou plus, améliorant ainsi son autonomie.

Un lancement global confirmé ?

Le Mix Flip 2 a été repéré dans la base de données IMEI sous les numéros de modèle 2505APX7BC et 2505APX7BG, correspondant probablement aux versions chinoise et internationale de l’appareil. De plus, l’approbation récente de sa variante mondiale par l’autorité EEC laisse entendre que le Mix Flip 2 sera commercialisé sur les marchés européens, marquant une expansion significative pour Xiaomi dans le segment des pliables à clapet.

Avec l’arrivée du Mix Flip 2, Xiaomi vise à affiner sa stratégie sur le marché des pliables à clapet, dominé par des acteurs comme Samsung. Les améliorations techniques, combinées à un prix compétitif, pourraient lui permettre de rivaliser efficacement avec le Galaxy Z Flip 7.

Bien que Xiaomi n’ait pas encore dévoilé de détails sur l’écran, les caméras ou les autres spécifications du Mix Flip 2, les fuites actuelles laissent présager un appareil plus complet et plus attrayant que son prédécesseur.