Galaxy Z Flip 7 : Exynos 2500 confirmé, Samsung relance la compétition avec Qualcomm

Samsung a officiellement confirmé que son prochain Galaxy Z Flip 7 sera alimenté par le tout nouveau processeur Exynos 2500, initialement prévu pour les Galaxy S25. Ce changement de stratégie marque un tournant pour la marque, tant sur le plan technique que stratégique.

Selon un responsable de Samsung, il aurait été difficile de produire suffisamment de puces Exynos 2500 pour les Galaxy S25 à temps pour leur lancement. Ainsi, le géant sud-coréen a choisi de réserver ce processeur aux modèles haut de gamme de la série Z Flip 7, permettant au Exynos 2500 de faire ses débuts dans un appareil pliable.

Samsung a connu des difficultés majeures avec le rendement des puces en 3 nm, une technologie complexe nécessitant des avancées importantes en fabrication. Cependant, le processus aurait maintenant été stabilisé, et la production de masse des puces 3 nm serait prête à démarrer.

Les ambitions de Samsung pour le 3 nm et au-delà

Le Exynos 2500 sera basé sur l’architecture 3 nm, une étape clé pour Samsung Foundry après une année marquée par des défis de production. Des rumeurs avaient circulé indiquant que Samsung ralentissait ses travaux sur les puces en 2 nm, mais la société a réaffirmé qu’elle restait engagée dans cette technologie future.

La stabilisation du 3 nm offre plusieurs avantages stratégiques à Samsung :

Réaliser des économies en utilisant ses propres puces au lieu d’acheter des Snapdragon à Qualcomm. Réduire les risques liés aux hausses de prix des Snapdragon 8 Elite Gen 2, prévues pour la prochaine génération de processeurs Qualcomm. Éviter de rendre ses smartphones encore plus coûteux, surtout face à une concurrence accrue de l’iPhone, qui a réussi à proposer des prix compétitifs pour ses modèles récents.

Un test public avant de déployer le Exynos 2500 sur d’autres modèles ?

Outre le Galaxy Z Flip 7, des rumeurs laissent entendre que le Galaxy S25 FE pourrait également utiliser le Exynos 2500. En introduisant ce processeur dans le Z Flip 7, Samsung dispose d’une opportunité pour tester les performances du chipset auprès des consommateurs et identifier et corriger les éventuels problèmes avant une adoption plus large.

Le Galaxy Z Flip 7, connu pour son positionnement haut de gamme dans le segment des pliables, représente un terrain d’essai idéal pour le Exynos 2500. Ce modèle n’est pas bon marché, ce qui impose une attente élevée en termes de performances. Avec un processeur basé sur la dernière technologie de gravure en 3 nm, les utilisateurs espèrent des gains significatifs en performance et une meilleure efficacité énergétique.

Le choix d’intégrer le Exynos 2500 dans le Galaxy Z Flip 7 marque une étape cruciale dans le redressement des ambitions de Samsung pour ses processeurs maison. Ce lancement permettra à la fois de démontrer les capacités de production retrouvées de l’entreprise et de poser les bases d’une stratégie plus indépendante face à Qualcomm. Reste à voir si ce nouveau chipset saura répondre aux attentes élevées des utilisateurs et renforcer la compétitivité de Samsung dans le secteur du smartphone.