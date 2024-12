Accueil » iPhone 17 Pro : Dynamic Island plus discrète et design affiné !

iPhone 17 Pro : Dynamic Island plus discrète et design affiné !

Alors qu’Apple continue d’affiner ses designs, des rumeurs émergent sur une mise à niveau notable du iPhone 17 Pro, prévue pour 2025. Selon un rapport de My Drivers corroboré par l’analyste Jeff Pu, la Dynamic Island, introduite pour la première fois avec l’iPhone 14 Pro, devrait devenir plus petite grâce à l’adoption de la technologie metalens.

Depuis son lancement en 2022, la Dynamic Island a offert une alternative esthétique et fonctionnelle à l’encoche classique, mais son design n’a pas évolué. Cela pourrait changer avec l’iPhone 17 Pro, qui intégrerait des metalens pour le système Face ID.

Les metalens, ou lentilles métasurfaces, utilisent des matériaux nanostructurés au lieu de la courbure traditionnelle des lentilles optiques. Ces lentilles, plates et légères, permettent de gagner de l’espace en remplaçant les composants optiques volumineux. Cela rendrait possible un découpage plus étroit, tout en maintenant la technologie nécessaire pour Face ID.

Cependant, il semble peu probable que le système Face ID soit entièrement caché sous l’écran pour cette génération. Ainsi, la réduction de la Dynamic Island serait une étape intermédiaire vers un design encore plus épuré à l’avenir.

iPhone 17 Pro : Un design global plus raffiné

En plus de la Dynamic Island réduite, l’iPhone 17 Pro pourrait également bénéficier de bordures plus fines autour de son écran. Bien que l’idée d’un iPhone entièrement en verre soit encore lointaine, ces changements contribueraient à un design plus moderne et à une expérience visuelle immersive.

Le rapport inclut même une image conceptuelle montrant la Dynamic Island plus discrète, renforçant l’idée que ce modèle pourrait marquer une étape importante vers une esthétique plus minimaliste.

Un changement limité aux modèles iPhone 17 Pro Max ?

Jeff Pu suggère que seuls les modèles iPhone 17 Pro Max bénéficieraient de cette mise à jour avec metalens, tandis que les autres modèles de la gamme conserveraient la taille actuelle de la Dynamic Island. Si cela s’avère vrai, cela pourrait renforcer la distinction entre les modèles Pro et Pro Max, justifiant davantage l’écart de prix.

En parallèle, des rumeurs circulent concernant une nouvelle disposition horizontale des caméras, analogue à celle des Google Pixel. Bien que cela reste incertain, une refonte de la disposition des caméras arrière pourrait également signaler une volonté d’Apple de rafraîchir le design général de ses appareils.

Vers une évolution progressive

Avec la réduction de la Dynamic Island, l’utilisation des metalens et des bordures plus fines, l’iPhone 17 Pro pourrait être un modèle clé dans l’évolution des designs d’Apple. Bien que l’idée d’un smartphone entièrement en verre reste pour l’instant un rêve, ces avancées rapprochent Apple de cet objectif.

Il faudra attendre les annonces officielles pour confirmer ces informations, mais si ces rumeurs se concrétisent, l’iPhone 17 Pro pourrait représenter un équilibre parfait entre innovation et tradition, tout en satisfaisant les attentes des utilisateurs exigeants.