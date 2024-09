Xiaomi MIX Flip : le smartphone pliable à clapet qui défie la concurrence est disponible !

Xiaomi élargit sa gamme de smartphones pliables avec le lancement international du MIX Flip, son premier modèle à clapet. Initialement présenté en Chine en juillet dernier, ce téléphone compact et élégant arrive enfin sur le marché mondial, avec une fiche technique prometteuse et un prix compétitif.

Le Xiaomi MIX Flip se distingue par sa finesse et sa légèreté, avec des dimensions de 167,5 x 74 x 7,6 mm déplié et 74 x 74 x 16 mm plié. Son poids de 192 grammes le rend facile à transporter. La charnière permet une ouverture à différents angles, de 45 à 120 degrés, pour une utilisation polyvalente.

Le MIX Flip est doté d’un écran externe AMOLED de 4 pouces, que Xiaomi qualifie de « quad-curved » en raison de ses bords incurvés. Cet écran secondaire offre un format 16:9, une résolution de 1,5K (1392 x 1208 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une densité de pixels de 460 ppp, ainsi que la prise en charge du HDR et du Dolby Vision. Il propose également des fonds d’écran dynamiques et une luminosité maximale de 3000 nits, pour une expérience visuelle optimale même en plein soleil.

MIX Flip, un écran interne immersif

L’écran interne du MIX Flip est un écran AMOLED de 6,86 pouces avec une résolution de 1,5K (1224 x 2912 pixels), partageant les mêmes caractéristiques que l’écran externe. Les deux écrans bénéficient de la technologie LTPO pour une meilleure efficacité énergétique.

Sous le capot, le Xiaomi MIX Flip est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et 1 To de stockage UFS 4.0. Un système de refroidissement à chambre à vapeur 3D assure une dissipation efficace de la chaleur, même lors d’une utilisation intensive.

Le MIX Flip fonctionne sous HyperOS, basé sur Android 14. Xiaomi garantit 3 ans de mises à jour logicielles et 4 ans de mises à jour de sécurité, assurant ainsi une longévité accrue à l’appareil. Il va également se vanter de Advanced AI qui exploite à la fois l’informatique sur l’appareil et dans le cloud pour permettre aux utilisateurs d’augmenter leur productivité, de voyager plus intelligemment et de créer du contenu plus facilement. Elle offre une expérience d’IA intuitive et polyvalente, avec des outils puissants et utiles pour toutes les situations.

Un appareil photo co-développé avec Leica

Le Xiaomi MIX Flip utilise la nouvelle génération d’objectifs Summilux, développés en collaboration avec Leica. Il dispose d’un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels avec PDAF et OIS, utilisant le capteur haute gamme dynamique Light Fusion 800. Le deuxième capteur est un téléobjectif flottant Leica de 47 mm et 50 mégapixels avec zoom optique 2x. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels. L’appareil photo arrière peut enregistrer des vidéos jusqu’à 8K à 24 fps, tandis que la caméra frontale est limitée à 4K 60 fps.

Le MIX Flip est alimenté par une batterie de 4 780 mAh, compatible avec la charge rapide 67W. Les options de connectivité incluent Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, Dual 5G et NFC. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales latéral.

Prix et disponibilité du mégapixels

Le Xiaomi MIX Flip est proposé dans une seule configuration avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de 1 299 €. Il sera disponible en noir et violet sur le marché mondial.

Le Xiaomi MIX Flip est un smartphone pliable compact et performant qui offre une expérience utilisateur haut de gamme. Avec son design élégant, ses écrans de qualité, son processeur puissant et son appareil photo co-développé avec Leica, il a tout pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone pliable innovant et polyvalent.