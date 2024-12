Galaxy Z Fold 7 : L’évolution du S Pen pour un design plus compact ?

Samsung semble déterminé à poursuivre son objectif de concevoir des smartphones pliables plus fins tout en préservant la compatibilité avec le S Pen, une fonctionnalité prisée des utilisateurs.

Selon de nouvelles informations, la marque envisage d’éliminer le numériseur traditionnel du S Pen, un composant central jusqu’à présent nécessaire pour le stylet, afin de gagner en finesse.

D’après des sources industrielles, Samsung Electronics envisage d’adopter une technologie similaire à la méthode Active Electrostatic (AES) utilisée par Apple pour son Apple Pencil. Contrairement à la technologie EMR (résonance électromagnétique) actuelle, qui repose sur un numériseur intégré à l’écran, l’AES transfère les composants électroniques nécessaires au stylet lui-même.

Cette innovation permettrait à Samsung de supprimer le numériseur, qui ajoute de l’épaisseur au Galaxy Z Fold. L’AES, quant à elle, utilise un stylet alimenté par batterie pour générer les signaux nécessaires. Bien que cela signifie un stylet plus épais et nécessitant une recharge, cela permettrait de concevoir un téléphone nettement plus fin — un avantage crucial sur un marché des pliables de plus en plus compétitif.

Le S Pen intégré pour le Galaxy S25 Ultra restera inchangé

Bien que Samsung revoie la technologie S Pen pour sa gamme Galaxy Z Fold, le Galaxy S25 Ultra ne devrait pas suivre la même voie. Fidèle à ses prédécesseurs, ce modèle conservera probablement son numériseur intégré et le S Pen classique logé dans le châssis. Cela signifie que les utilisateurs continueront à bénéficier de l’expérience fluide et pratique à laquelle ils sont habitués, sans compromis sur le design ou l’usabilité.

Si ce changement technologique s’avère fructueux, le Galaxy Z Fold 7 pourrait combiner le meilleur des deux mondes : une finesse accrue tout en maintenant la fonctionnalité S Pen.

Cependant, contrairement aux modèles Ultra de la gamme S, le stylet ne serait pas intégré au téléphone pliable. Samsung prévoirait de vendre le S Pen séparément, comme c’est déjà le cas pour les versions antérieures du Galaxy Fold.

Une réponse à la concurrence croissante

Dans un secteur où la course à l’innovation et à la compacité fait rage, Samsung semble prêt à relever le défi. Le Galaxy Z Fold 7, s’il parvient à allier finesse et compatibilité S Pen grâce à la technologie AES, pourrait devenir un atout majeur pour Samsung en 2025. Ce pivot technologique pourrait offrir une alternative unique sur le marché des pliables, répondant à une demande croissante pour des appareils toujours plus élégants et performants.

Reste à voir si cette évolution séduira les utilisateurs, notamment en raison des compromis qu’elle implique, comme un stylet plus épais et nécessitant une recharge. Quoi qu’il en soit, Samsung semble prêt à repousser une fois de plus les limites du design pliable.