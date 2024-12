Galaxy Unpacked 2025 : Samsung prête à bousculer le marché le 22 janvier !

La série très attendue des Galaxy S25 sera officiellement dévoilée lors de l’événement Galaxy Unpacked, comme l’a confirmé une affiche italienne récemment divulguée par le célèbre leaker Evan Blass (@evleaks). Ce nouvel aperçu, accompagné de détails supplémentaires, éclaire les nouveautés à venir tout en soulevant de nouvelles interrogations.

L’affiche italienne confirme que le Galaxy Unpacked 2025 aura lieu le 22 janvier 2025, validant les précédentes fuites. Cette date arrive seulement deux jours après l’investiture du président élu Donald Trump, le 20 janvier. Il semble que Samsung anticipe un retour rapide de l’attention médiatique vers ses produits phares.

Une gamme de quatre modèles : une surprise inattendue lors du Galaxy Unpacked 2025

La série Galaxy S25 comprendra non seulement les trois modèles attendus — le Galaxy S25, le Galaxy S25+, et le Galaxy S25 Ultra —, mais également une surprise : le Galaxy S25 Slim.

Bien que des rumeurs sur le Galaxy S25 Slim aient circulé ces derniers mois, personne ne s’attendait à ce qu’il figure sur le poster de l’événement. Il est probable que ce modèle, conçu comme un smartphone ultra-fin, soit simplement annoncé lors de l’événement, mais sa sortie pourrait être prévue plus tard en 2025.

Un design aux bords arrondis : une évolution pour toute la gamme

L’un des changements les plus notables sur l’affiche est la présence de bords arrondis sur les quatre modèles. Ce choix marque une rupture avec le design emblématique du Galaxy S25 Ultra, connu pour ses bords anguleux. Selon les précédentes fuites, le 25 Ultra conservera tout de même une allure légèrement plus rectiligne que ses homologues, mais les bords arrondis sont clairement visibles, comme le montre le téléphone en haut à gauche sur l’affiche.

Un clin d’œil à Galaxy AI : l’intelligence artificielle mise à l’honneur

Le design lumineux de l’affiche n’est pas anodin : l’éclairage entre les quatre téléphones forme un symbole évoquant le logo Galaxy AI. Cela laisse entendre que Galaxy AI sera un point central de l’événement.

Samsung prévoit de réinventer Bixby en tant que modèle d’IA avancé (LLM, ou modèle de langage étendu). Avec cette évolution, Samsung semble avoir devancé Apple sur le terrain des fonctionnalités d’IA, renforçant sa position de leader technologique.

Le Galaxy S25 Ultra attirera sans aucun doute l’attention avec son processeur Snapdragon 8 Elite, ses 16 Go de RAM, et ses capacités photographiques améliorées. Cependant, le Galaxy S25 Slim, attendu plus tard, pourrait séduire ceux qui recherchent un smartphone plus léger et plus compact.

Un lancement ambitieux pour Samsung

Le 22 janvier 2025, Samsung dévoilera non seulement une série impressionnante de smartphones, mais mettra également l’accent sur l’intelligence artificielle et le design raffiné. Avec des options pour tous les goûts, de le Ultra performant au Slim ultra-fin, la gamme Galaxy S25 promet de répondre à de nombreux besoins et de poser les bases d’une année mémorable pour Samsung.