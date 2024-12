Threads : La programmation des publications arrive enfin !

Threads, l’application de Meta concurrente de X et plus récemment de Bluesky, continue d’évoluer rapidement pour répondre aux demandes de ses utilisateurs. L’une des fonctionnalités les plus attendues, la programmation des publications, est sur le point d’être testée directement dans l’application Threads.

D’après les captures d’écran partagées, les utilisateurs de Threads pourront bientôt programmer leurs publications directement depuis l’éditeur de contenu. Cette option sera accessible via le menu à trois points situé en haut à droite de la fenêtre de rédaction. Adam Mosseri, responsable d’Instagram et de Threads, a précisé que l’équipe travaille sur cette fonctionnalité depuis plusieurs mois pour faciliter l’organisation des contenus.

Cependant, il a insisté sur une limitation importante : « Les réponses ne pourront pas être programmées. Nous voulons donner aux utilisateurs plus de contrôle pour planifier leurs publications, tout en encourageant les conversations en temps réel ».

Un pas de plus vers la gestion simplifiée des contenus dans Threads

Jusqu’à présent, il était possible de programmer des publications Threads via des plateformes tierces depuis mars, lorsque l’API de Threads a été mise à jour pour permettre la publication. Toutefois, cette option n’était pas disponible nativement dans l’application Threads ni même dans Meta Business Suite, l’outil de gestion pour Facebook et Instagram.

Avec ce nouveau test, Meta envisage peut-être d’étendre cette capacité à sa suite d’outils professionnels après la phase d’expérimentation. L’avantage de la programmation native est indéniable pour les gestionnaires de réseaux sociaux : elle permet de s’assurer du bon formatage des publications et de tirer parti des analyses internes de la plateforme pour optimiser les performances.

Une évolution constante pour Threads

Threads, qui compte désormais 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels, continue d’innover pour rattraper ses concurrents et s’imposer dans le paysage des réseaux sociaux. Les mises à jour fréquentes, parfois hebdomadaires ou même quotidiennes, démontrent la volonté de Meta d’apporter rapidement des fonctionnalités répondant aux attentes des utilisateurs.

La programmation des publications représente un atout majeur, notamment pour les professionnels des réseaux sociaux. Elle permettra d’organiser stratégiquement les contenus sans avoir recours à des outils tiers, offrant une expérience utilisateur plus fluide et complète.

Bien que Threads n’ait pas encore communiqué sur l’étendue de ce test initial, la fonctionnalité devrait être déployée prochainement auprès d’un premier groupe d’utilisateurs.

Avec l’arrivée de cette option, Threads franchit une nouvelle étape pour satisfaire les créateurs de contenu, les marques et les gestionnaires de communautés, tout en restant fidèle à son objectif : promouvoir des échanges en temps réel et renforcer l’engagement sur la plateforme.