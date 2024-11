Galaxy Z Fold 7 : Samsung prépare deux versions, dont un triple pli ?

Samsung semble bien décidé à enrichir sa gamme de smartphones pliables, avec le développement de deux variantes du Galaxy Z Fold 7, dont l’une pourrait inclure un modèle pliable à trois volets, souvent appelé tri-fold.

Récemment, Samsung a lancé le Galaxy Z Fold 6 Special Edition, un modèle exclusivement disponible en Corée du Sud. Ce modèle, qui offre un design plus grand et plus fin que le Galaxy Z Fold 6, se distingue par son capteur photo de 200 mégapixels, mais il n’inclut pas de support pour le S Pen.

Selon des informations provenant de Galaxy Club, Samsung travaille actuellement sur deux nouveaux modèles de Galaxy Z Fold 7, portant les noms de code internes « Q7 » et « Q7M ». Ce dernier, le Q7M, suscite un intérêt particulier, car certaines rumeurs indiquent qu’il pourrait s’agir du fameux modèle à triple pli. D’après des sources en Corée du Sud, Samsung explore des mécanismes de pliage innovants, y compris un modèle comportant trois panneaux et deux charnières. Toutefois, il reste incertain si le Q7M adoptera réellement ce design à triple pli ou s’il s’agit d’un projet distinct, peut-être sous un autre nom de code.

Une concurrence accrue et de nouveaux formats

L’arrivée d’un modèle à triple pli chez Samsung pourrait lui permettre de rattraper des concurrents tels que Huawei, qui a déjà présenté des designs analogues avec son Huawei Mate XT. Un tel modèle offrirait une surface d’affichage plus large, comparable à une tablette une fois déplié, idéale pour une productivité accrue et une expérience multimédia immersive.

Sur le plan de la performance, bien que les détails concernant le processeur du Galaxy Z Fold 7 n’aient pas encore été confirmés, il est probable que Samsung opte pour le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, prévu en 2024. Ce chipset de dernière génération devrait offrir des améliorations significatives en termes de performance et d’efficacité énergétique, optimisant ainsi l’expérience multitâche et l’autonomie de la batterie, deux aspects cruciaux pour les appareils pliables.

En matière de photographie, des améliorations sont également attendues, même si les spécificités pour le modèle Q7M restent encore secrètes. Si Samsung conserve l’esprit du Fold Special Edition, on peut envisager un capteur de 200 mégapixels, qui promettrait des performances photographiques impressionnantes pour un smartphone pliable.

Un avenir pliable plus diversifié

Avec le développement du Galaxy Z Fold 7 et de ses variantes, Samsung semble prêt à offrir une gamme pliable plus diversifiée d’ici 2025. La marque montre un engagement clair envers l’expérimentation de nouveaux formats, visant ainsi à rendre les smartphones pliables plus accessibles et à répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Entre modèles classiques, éditions spéciales et potentiels tri-folds, l’année prochaine pourrait marquer une étape importante pour Samsung dans l’expansion et la démocratisation des smartphones pliables.