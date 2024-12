OnePlus 13 et 13R : Lancement mondial le 7 janvier !

OnePlus a récemment confirmé que sa nouvelle série de smartphones, le OnePlus 13, sera officiellement annoncée lors de l’événement baptisé « OnePlus 13 Series Winter Launch Event » prévu le 7 janvier 2025.

Ce lancement mondial, particulièrement attendu, verra l’arrivée de deux modèles : le OnePlus 13, destiné aux utilisateurs premium, et le OnePlus 13R, une version plus abordable tout en restant performante.

Le OnePlus 13 est déjà bien connu puisqu’il a été lancé en Chine en octobre 2024. Ce modèle haut de gamme sera équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances exceptionnelles. Son écran OLED quad-curvé propose une résolution 2K pour une qualité d’affichage impressionnante, et le lecteur d’empreintes ultrasonique intégré à l’écran vient ajouter une touche de modernité et de sécurité. Par ailleurs, OnePlus a confirmé que le OnePlus 13 sera proposé en trois coloris pour le marché mondial : bleu, noir et blanc.

La robuste batterie de 6 000 mAh promet une autonomie longue durée, répondant aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

De son côté, le OnePlus 13R apporte quelques modifications notables par rapport à son prédécesseur, le OnePlus 12R. Le design a été entièrement revu, avec un module photo circulaire qui ne fusionne plus avec le cadre du téléphone. Contrairement au modèle premium, le 13R adopte un écran plat doté d’une résolution 1.5K et d’un lecteur d’empreintes optique intégré. Sa batterie de 6 400 mAh surpasse même celle du OnePlus 13, offrant ainsi une endurance accrue pour les longues journées d’utilisation. Ce modèle vise à offrir un excellent rapport qualité-prix, s’adressant à une audience plus large qui recherche à la fois performance et accessibilité.

Les deux appareils fonctionneront sous Android 15 avec la surcouche ColorOS 15, offrant une interface utilisateur moderne et intuitive.

OnePlus 13, OnePlus 13R et OnePlus Watch 3 au programme ?

En parallèle du lancement des smartphones, OnePlus pourrait également dévoiler la OnePlus Watch 3 lors de l’événement. Cette nouvelle montre connectée, qui devrait proposer une autonomie améliorée, un design plus fin et le système d’exploitation WearOS 5, viendra compléter l’écosystème OnePlus.

Alors que la date du 7 janvier 2025 approche, OnePlus devrait publier de nouveaux teasers pour dévoiler d’autres détails sur ses futurs produits. La série OnePlus 13 promet des améliorations significatives en termes de performances, d’autonomie et de design. Restez à l’écoute pour ne manquer aucune information officielle.