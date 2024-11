OnePlus 13R / OnePlus Ace 5 : Fuite du design et des spécifications du nouveau milieu de gamme

Alors que le OnePlus 13, lancé en octobre en Chine, est toujours en attente de son lancement mondial, des fuites commencent déjà à émerger concernant un modèle milieu de gamme qui devrait lui être associé. Probablement nommé OnePlus 13R à l’international, ce smartphone semble reprendre plusieurs éléments de design et de spécifications de son grand frère, tout en visant un prix plus attractif.

Digital Chat Station a partagé sur Weibo une image supposée du OnePlus Ace 5, qui, selon les tendances passées, sera probablement commercialisé en tant que OnePlus 13R en dehors de la Chine.

L’image révèle un smartphone au design élégant et sobre, ressemblant beaucoup au OnePlus 13. On y distingue notamment un bloc de caméra circulaire et décentré, qui loge un module à triple caméra. À l’avant, on retrouve un écran plat, une différence notable avec l’écran incurvé du OnePlus 12R.

OnePlus 13R : Un châssis premium et des détails pratiques

Le smartphone arbore un slider d’alerte sur le côté gauche, un élément caractéristique des appareils OnePlus. Il semble également posséder un cadre métallique, renforçant son allure premium malgré son positionnement milieu de gamme.

Côté performance, la source indique que le OnePlus 13R serait équipé d’un chipset Snapdragon 8 Gen 3, une puce puissante déjà utilisée dans des flagships comme le Samsung Galaxy S24 Ultra. Bien que cette puce ne soit pas aussi performante que le Snapdragon 8 Elite du OnePlus 13, elle reste une solution haut de gamme idéale pour un appareil de milieu de gamme.

Les rumeurs précédentes, également relayées par Digital Chat Station, suggèrent que le OnePlus 13R proposera une batterie massive de 6 000 mAh, promettant une impressionnante autonomie, et un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif également de 50 mégapixels.

Un calendrier de lancement avancé

Si ces fuites se confirment, le OnePlus 13R pourrait devenir une alternative très séduisante face à d’autres modèles attendus en 2025, tels que l’iPhone SE 4, le Samsung Galaxy S25 FE, et le Google Pixel 9a.

De plus, OnePlus pourrait prendre une longueur d’avance sur ces concurrents, car le OnePlus 13R est attendu dès janvier ou février, en ligne avec les calendriers de lancement précédents de la marque.

Avec un design soigné, des spécifications solides et un prix milieu de gamme compétitif, le OnePlus 13R pourrait bien s’imposer comme une référence dans sa catégorie pour 2025. Reste à voir si OnePlus parviendra à maintenir cet équilibre entre performances et accessibilité sur le marché international.