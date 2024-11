Accueil » OnePlus 13 et OnePlus Watch 3 : Double lancement et nouvelles ambitions pour OnePlus

Après la récente annonce du OnePlus 13 en Chine, la marque s’apprête à élargir son marché en lançant ce smartphone phare en France et dans d’autres régions début 2025. En parallèle, selon des informations de Yogesh Brar, une nouvelle montre connectée, la OnePlus Watch 3, pourrait être dévoilée sur la scène internationale au même moment que la série OnePlus 13.

Teasée pour la première fois cet été, la OnePlus Watch 3 promet plusieurs évolutions significatives par rapport à la OnePlus Watch 2, qui avait reçu des critiques mitigées lors de son lancement en début d’année. Si les rumeurs se confirment, la OnePlus Watch 3 pourrait faire ses débuts dès janvier 2025, accompagnant la sortie internationale de la série OnePlus 13.

La OnePlus Watch 3 pourrait introduire plusieurs nouveautés attendues :

Connectivité LTE : Permettant aux utilisateurs de rester connectés sans leur smartphone à proximité.

: Permettant aux utilisateurs de rester connectés sans leur smartphone à proximité. Processeur amélioré : Alimentée par le Snapdragon W5 Gen 2, elle offrirait des performances plus fluides et une meilleure efficacité énergétique.

: Alimentée par le Snapdragon W5 Gen 2, elle offrirait des performances plus fluides et une meilleure efficacité énergétique. Système d’exploitation Wear OS : Confirmant l’engagement de OnePlus envers l’écosystème Android.

En termes de design, la montre conserverait le cadran circulaire et la configuration à deux boutons de la Watch 2, mais introduirait un nouveau design de lunette et un bracelet en silicone avec motif diamant. Sa batterie, supposément de 500 mAh, offrirait une autonomie impressionnante, à l’image de son prédécesseur.

Bien que la OnePlus Watch 2 ait été saluée pour sa longue autonomie, son design premium et son confort, des améliorations sont espérées sur des points critiqués, comme l’absence de couronne rotative fonctionnelle, une application santé peu intuitive, et des cadrans peu inspirants.

Le prix de la OnePlus Watch 3 devrait tourner autour de 300 euros.

La série OnePlus 13 : un flagship ambitieux

Lancé fin octobre en Chine, le OnePlus 13 promet de marquer un tournant pour la marque avec ses caractéristiques haut de gamme. Ce smartphone arbore un écran OLED plat de 6,82 pouces et est propulsé par le Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de pointe.

Côté photographie, le système de triple caméra inclut un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels, bénéficiant du partenariat continu avec Hasselblad pour des clichés de qualité supérieure.

D’autres caractéristiques remarquables incluent une batterie massive de 6 000 mAh, le tout fonctionnant sous OxygenOS 15 basé sur Android 15.

Un lancement stratégique pour 2025

Avec une présentation prévue pour janvier 2025, OnePlus mise sur une offre diversifiée et complémentaire. En combinant des smartphones à la pointe de la technologie et une montre connectée offrant des améliorations significatives, la marque vise à solidifier sa position dans les segments premium des wearables et des smartphones.

Ensemble, le OnePlus 13 et la OnePlus Watch 3 incarnent l’ambition de OnePlus de répondre aux attentes des utilisateurs tout en innovant dans le design et la performance.