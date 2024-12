YouTube : L’interaction vocale arrive dans les commentaires !

En 2024, YouTube a intensifié ses efforts pour améliorer l’engagement entre les créateurs de contenu et leur audience. Après plusieurs initiatives visant à renforcer les interactions, comme l’introduction des Shorts exclusifs pour abonnés en mars et d’un espace de discussion dédié sur les chaînes en septembre, la plateforme teste maintenant une nouvelle fonctionnalité : les réponses vocales aux commentaires.

Désormais, lorsque vous laissez un commentaire sous une vidéo YouTube, il est possible que le créateur vous réponde avec un message vocal. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test auprès d’un groupe restreint de créateurs aux États-Unis, uniquement sur l’application YouTube iOS.

Comment ça fonctionne ?

Les créateurs participants voient apparaître une icône en forme d’onde sonore lorsqu’ils répondent à un commentaire.

En cliquant dessus, ils peuvent enregistrer un message audio et le publier comme une réponse classique.

Pour les spectateurs, ces réponses vocales apparaîtront dans la section commentaires, où il sera possible d’interagir avec elles (like, réponse, etc.).

Pour ceux qui préfèrent lire plutôt qu’écouter, YouTube a également ajouté un bouton de transcription sous chaque réponse vocale, ce qui permet de lire le message au lieu de l’écouter.

Un outil en développement dans YouTube, mais avec des limites actuelles

Bien que cette nouvelle fonctionnalité permette une interaction plus personnelle entre les créateurs et leur communauté, elle reste limitée à leur propre chaîne et aux utilisateurs iOS. Il n’y a pas encore d’information sur un déploiement global ni sur une disponibilité pour les spectateurs.

Certains utilisateurs expriment déjà des réserves. Écouter une réponse vocale peut sembler moins pratique que de lire une réponse textuelle, car cela ajoute une étape supplémentaire. D’autres soulignent que cette option, bien que créative, reste un peu « brouillonne » pour le moment et pourrait bénéficier de plus de développement pour offrir une expérience fluide.

Un contexte plus large : engagement et nouvelles fonctionnalités sur YouTube

Cette expérimentation s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l’interaction et l’engagement sur la plateforme :

Shorts exclusifs pour les abonnés afin de partager du contenu privilégié.

Espaces de discussion dédiés sur les chaînes pour favoriser les échanges entre les créateurs et leur communauté.

YouTube TV propose actuellement un gel des prix de 6 mois pour certains utilisateurs cherchant à annuler leur abonnement suite à une augmentation tarifaire.

Lecture personnalisée : YouTube a élargi les vitesses de lecture personnalisées pour un plus grand nombre d’utilisateurs.

YouTube Music permet désormais d’épingler de la musique dans la section Speed Dial, facilitant l’accès rapide aux morceaux préférés.

Une fonctionnalité prometteuse, mais à améliorer

Si l’idée des réponses vocales est intéressante pour humaniser les interactions, elle soulève aussi des questions sur son utilité pratique. Pour certains, l’écoute d’un message vocal peut sembler superflue face à la rapidité et la simplicité d’une réponse textuelle. Toutefois, cette fonctionnalité pourrait offrir aux créateurs un nouvel outil pour personnaliser davantage leurs échanges avec leurs abonnés.