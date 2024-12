Apple TV et HomePod mini : Révolution en 2025 avec la puce Proxima !

Apple s’apprête à donner un coup de neuf à son écosystème domotique en 2025, avec des versions actualisées de l’Apple TV et du HomePod mini, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

Ces nouveaux appareils intégreront une puce Bluetooth et Wi-Fi conçue en interne, marquant une étape clé dans la stratégie de l’entreprise pour renforcer l’interconnexion et la synchronisation entre ses produits domestiques.

D’après Gurman, cette nouvelle puce, baptisée Proxima, sera incluse dans la prochaine génération d’Apple TV et de HomePod mini, qui devraient arriver avant la fin de l’année 2025. Cette période précèderait le lancement de l’iPhone de 2025, qui bénéficiera également de la puce.

La puce Proxima prendra en charge la connectivité Wi-Fi 6E, offrant des performances réseau améliorées. Cependant, les fonctionnalités de cette première version pourraient ne pas égaler celles des puces Bluetooth et Wi-Fi de Broadcom actuellement utilisées par Apple.

L’intégration de cette puce est destinée à améliorer la synchronisation des données entre les appareils Apple connectés, promettant une expérience utilisateur plus fluide et une meilleure interconnexion dans l’environnement domestique.

Un « Command Center » en préparation

Apple travaille également sur un hub domestique multifonctionnel, surnommé le Command Center, prévu pour 2025. Cet appareil comportera un écran de 6 pouces, un haut-parleur intégré, et une caméra, le tout dans un design compact.

Ce hub sera capable de :

Contrôler les appareils connectés via l’écosystème HomeKit.

Passer des appels vidéo, probablement via FaceTime.

Fournir une interface centralisée pour la gestion de la maison intelligente.

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé si le Command Center utilisera la puce Proxima, cet ajout pourrait renforcer davantage son rôle dans l’écosystème intelligent d’Apple.

L’adoption progressive de la puce Proxima

La stratégie d’Apple avec la puce Proxima semble claire : réduire sa dépendance à Broadcom tout en optimisant la compatibilité et la performance entre ses produits. Si cette transition commence avec des appareils domestiques comme l’Apple TV et le HomePod mini, elle s’étendra à d’autres produits phares, notamment l’iPhone, l’iPad et le Mac, d’ici 2026.

En intégrant une puce conçue en interne, Apple vise à renforcer les synergies entre ses appareils connectés et à améliorer l’expérience utilisateur, notamment grâce à une transmission de données plus rapide et une gestion plus efficace des réseaux locaux.

Un écosystème domotique en pleine transformation

Avec la refonte prévue du HomePod mini, de l’Apple TV et l’introduction du Command Center, Apple montre sa volonté de s’imposer comme un acteur clé dans la maison connectée.

Les améliorations promises, qu’il s’agisse de la connectivité grâce au Wi-Fi 6E ou de la simplification des interactions via un hub centralisé, montrent que l’entreprise mise sur une expérience utilisateur optimisée et une intégration fluide dans son écosystème.

Cette stratégie, si elle réussit, pourrait lui permettre de rivaliser plus efficacement avec des concurrents comme Amazon et Google dans le domaine de la maison intelligente.