Apple active enfin le capteur de température/humidité caché du HomePod mini

Apple a gardé le capteur de température et d’humidité du HomePod mini désactivé pendant des années , bien que maintenant, avec le lancement d’un nouveau HomePod, la société a finalement pris les devants et activé l’instrument dans sa gamme Home mini existante.

Apple a récemment révélé son HomePod de seconde génération , qui devrait devenir l’enceinte connectée phare de la société en 2023. Doté du chipset S7, de l’audio spatial, de la compatibilité Matter et d’une foule de technologies sophistiquées de détection des pièces, l’appareil sera certainement un succès lors de son lancement en février. Il sera également doté d’un capteur de température et d’humidité. Curieusement, c’est aussi le cas de l’actuel HomePod mini, sauf qu’Apple vient tout juste d’activer cette fonction.