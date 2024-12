Accueil » Apple Baltra : la puce IA « Made in Apple » pour rivaliser avec Nvidia et Google ?

Apple fait un pas significatif dans le domaine de l’intelligence artificielle en s’associant avec Broadcom pour développer sa première puce serveur dédiée aux tâches d’IA. Selon The Information, cette puce, baptisée « Baltra », devrait entrer en production de masse d’ici 2026.

Ce projet marque une nouvelle étape pour Apple, qui s’oriente vers la création de matériel spécifiquement conçu pour répondre aux exigences croissantes de l’IA.

Pourquoi Apple travaille avec Broadcom ?

Malgré une expertise de plus de 10 ans dans la conception de processeurs, avec les puces de séries A et M, la nouvelle puce Baltra représente un tournant pour Apple. Si les puces de séries M permettent d’alimenter l’infrastructure de calcul en cloud d’Apple, elles ne sont pas optimisées pour les charges de travail complexes liées à l’intelligence artificielle à grande échelle.

Apple a donc choisi de s’associer à Broadcom, un fabricant de semi-conducteurs basé aux États-Unis, réputé pour ses technologies de serveurs. Ce partenariat repose sur une relation déjà solide, incluant un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour la fourniture de composants radio 5G. Broadcom apporte à Apple son expertise en matière de fabrication de puces serveur, offrant ainsi une base technique solide pour la création d’une infrastructure IA performante.

Ce partenariat permet également à Apple de conserver le contrôle de la conception et de l’optimisation de ses puces, tout en s’appuyant sur l’expertise technologique de Broadcom.

L’impact de Baltra sur Apple Intelligence

La puce Baltra pourrait transformer profondément la plateforme Apple Intelligence, dédiée aux processus IA internes de l’entreprise. À l’heure actuelle, des tâches comme le traitement du langage naturel pour Siri sont réalisées à l’aide des puces M, qui ne sont pas spécifiquement conçues pour les charges d’IA. Avec Baltra, Apple pourrait intégrer une architecture spécialisée, capable de gérer des tâches complexes comme :

L’apprentissage automatique à grande échelle,

L’IA conversationnelle,

Le traitement du langage naturel en temps réel.

Ces capacités renforceraient considérablement les performances de Siri, dont une version améliorée est prévue pour 2026, selon Mark Gurman de Bloomberg. Ce Siri nouvelle génération, conçu pour rivaliser avec des outils comme ChatGPT et Claude, pourrait s’appuyer sur Baltra pour offrir des réponses plus rapides, précises et intuitives.

Un mouvement stratégique dans un marché compétitif

Dans un contexte où des entreprises comme Amazon, Google et Microsoft dominent le secteur de l’IA, le développement de Baltra souligne l’ambition d’Apple de s’imposer comme un acteur clé. En concevant un matériel propriétaire, Apple pourra garantir un contrôle accru sur la confidentialité et la sécurité, des valeurs essentielles de son écosystème, et offrir des services plus performants et optimisés pour les utilisateurs finaux.

Le partenariat avec Broadcom renforce non seulement les ambitions d’Apple en matière d’IA, mais indique aussi une évolution majeure de son infrastructure pour répondre aux besoins croissants de l’intelligence artificielle. À terme, Baltra pourrait jouer un rôle central dans la transformation des services Apple, permettant à l’entreprise de se positionner comme un leader technologique dans ce domaine.

Apple, fidèle à son approche écosystémique, semble préparer une offensive stratégique pour intégrer l’IA au cœur de ses produits et services, tout en restant fidèle à ses engagements en matière de protection des données et d’expérience utilisateur.