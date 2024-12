Accueil » Game Awards 2024 : The Witcher 4, Borderlands 4 et bien plus !

Les Game Awards 2024 se sont déroulés en grande pompe, offrant une célébration des jeux de l’année tout en annonçant une multitude de projets pour l’avenir.

Avec des annonces majeures comme Borderlands 4, Mafia : The Old Country, The Witcher IV, et même un nouveau jeu Naughty Dog intitulé Intergalactic : The Heretic Prophet, cet événement restera dans les mémoires. Voici un récapitulatif complet de toutes les annonces marquantes.

Annonces principales des Game Awards 2024

Warren Spector dévoile « Thick as Thieves »

Warren Spector, légende des jeux immersifs comme Deus Ex et Thief, a annoncé Thick as Thieves, un successeur spirituel de Thief. Ce jeu PvPvE permettra à quatre joueurs de rivaliser pour voler des trésors. Il sortira en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

The Witcher IV : un retour attendu

CD Projekt Red a lancé les festivités avec une bande-annonce cinématique de The Witcher IV, mettant en avant Ciri, devenue une Witcher à part entière. Le jeu n’a pas encore de date de sortie, mais l’attente est déjà immense.

Elden Ring : Nightreign — un spin-off multijoueur

FromSoftware a annoncé un jeu autonome multijoueur dans l’univers d’Elden Ring. Nightreign proposera une coopération pour affronter des monstres dans un gameplay intense. Le jeu sortira en 2025 sur PC, PS4/PS5 et Xbox.

Split Fiction : le nouveau jeu de Josef Fares

Josef Fares, figure emblématique des Game Awards, a révélé Split Fiction, un jeu coopératif où deux écrivains explorent des simulations de leurs univers de science-fiction et fantasy respectifs. Le jeu sortira le 6 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

Borderlands 4: des batailles interstellaires épiques

Gearbox a dévoilé la première bande-annonce de gameplay pour Borderlands 4. Avec son style artistique cel-shadé habituel, le jeu mettra en avant le « Timekeeper » et sortira en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

Mafia : The Old Country retourne en Italie

La série Mafia revient avec The Old Country, un préquel situé en Sicile. Prévu pour l’été 2025, le jeu a été présenté avec une bande-annonce cinématique mettant en valeur ses environnements immersifs.

Retour d’Okami et Onimusha

Capcom a surpris les fans avec l’annonce d’un nouveau jeu Okami, dirigé par Hideki Kamiya. Une suite à Onimusha, intitulée Way of the Sword, a également été confirmée, avec une sortie prévue en 2026.

Virtua Fighter et Project Century par Sega

Sega a dévoilé un nouveau Virtua Fighter et Project Century, un jeu d’action brutal développé par RGG Studio.

Intergalactic: The Heretic Prophet par Naughty Dog

Pour clore l’événement, Naughty Dog a révélé son nouveau jeu de science-fiction Intergalactic : The Heretic Prophet. Tati Gabrielle prêtera sa voix au personnage principal, avec une bande originale composée par Trent Reznor et Atticus Ross.

Annonces supplémentaires notables

De nombreuses autres annonces marquantes ont été faites lors des Game Awards 2024, enrichissant encore l’événement de nouvelles perspectives pour l’industrie. Voici un aperçu :

Final Fantasy VII Rebirth arrivera sur PC dès le 23 janvier 2025, élargissant ainsi la disponibilité de ce RPG très attendu au-delà des consoles.

Le jeu The Outer Worlds 2, développé par Obsidian, a confirmé une sortie en 2025. Ce nouvel opus sera disponible sur PC, Xbox et, pour la première fois, sur PS5.

La série Dragon Age continue d’évoluer avec The Veilguard, qui s’est offert un trailer d’accolades mettant en avant ses nombreux points forts.

Les fans de dinosaures et d’action pourront bientôt découvrir un nouveau chapitre dans la série Turok. Intitulé Turok : Origins, ce jeu est développé par Saber Interactive et adopte une approche en vue à la troisième personne.

Le très attendu remaster de The Last of Us Part II arrivera enfin sur PC le 3 avril 2025, promettant une expérience encore plus immersive grâce à des graphismes et des performances améliorés.

Enfin, Dying Light : The Beast a révélé une nouvelle bande-annonce impressionnante et confirmé une sortie prévue pour l’été 2025. Ce jeu promet d’introduire une nouvelle dimension à la franchise avec des mécaniques et des récits inédits.

Les Game Awards 2024 ont présenté un mélange impressionnant de suites attendues, de nouvelles franchises prometteuses et de retours inattendus de séries cultes. Avec des sorties échelonnées jusqu’en 2026, les années à venir s’annoncent passionnantes pour les amateurs de jeux vidéo.

Quels jeux vous enthousiasment le plus ?