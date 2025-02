Accueil » Spotify Music Pro : Audio HiFi, remix IA et billets de concert, le nouvel abonnement premium se dévoile !

Spotify pourrait enfin lancer son service Hi-Fi, attendu depuis 8 ans, sous la forme d’un nouvel abonnement premium baptisé Spotify Music Pro.

Selon un rapport de Bloomberg, cette offre proposerait non seulement un son en haute qualité, mais inclurait également des outils de remixage basés sur l’IA ainsi qu’un accès exclusif à des billets de concert.

Les réactions des utilisateurs, notamment sur le subreddit r/truespotify, sont plutôt mitigées en ce qui concerne ces avantages liés aux billets de concert. L’abonnement Music Pro devrait coûter environ 5,99 euros par mois en supplément de l’abonnement existant, bien que le prix final et les détails de lancement restent à préciser. Spotify est actuellement en discussion avec les grands labels pour obtenir les droits nécessaires et explore des options comme l’accès anticipé aux ventes ou des places premium pour les concerts.

Ce nouveau service s’inscrit dans la stratégie de diversification de Spotify, qui cherche à générer davantage de revenus auprès des passionnés de musique.

Après des années de stabilité tarifaire, l’entreprise suit la tendance du secteur, où les labels encouragent les plateformes de streaming à proposer des offres plus coûteuses pour compenser le ralentissement de la croissance sur les marchés matures.

Spotify Music Pro, la nouvelle arme de Spotify ?

Alors que des concurrents comme Apple Music, Amazon Music Unlimited et Tidal offrent déjà de l’audio en haute fidélité, et que SoundCloud mise sur les outils de remixage, Spotify entend capitaliser sur sa base de 675 millions d’utilisateurs, dont plus de 250 millions d’abonnés payants. Le lancement de Music Pro se fera progressivement, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Si tous les abonnés ne seront pas forcément séduits par cette offre, Spotify mise sur les mélomanes les plus investis, ceux qui dépensent déjà régulièrement pour des concerts, du merchandising et d’autres expériences exclusives. Reste à voir si, cette fois, l’entreprise tiendra vraiment sa promesse et ne repoussera pas une nouvelle fois ce service tant attendu.