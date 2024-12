Une vidéo de teasing du OnePlus 13 est diffusée avant sa sortie mondiale

Le OnePlus 13, dévoilé en octobre dernier en Chine, s’apprête à conquérir les marchés internationaux, avec un lancement global attendu dès janvier 2025. Si la date précise reste encore inconnue, certaines rumeurs évoquent une présentation simultanée avec la série Galaxy S25 de Samsung. En attendant, OnePlus a déjà commencé à susciter l’enthousiasme avec des teasers alléchants pour ses fans mondiaux.

Pour préparer le terrain, OnePlus a publié une nouvelle vidéo intitulée « The Next Chapter of OnePlus Smartphones ». Ce clip, bien que mystérieux, donne un aperçu du design et des fonctionnalités de ce prochain flagship. Toutefois, il omet de mentionner la date exacte de lancement international, laissant les fans dans l’expectative.

Le OnePlus 13 affiche une fiche technique exceptionnelle, destinée à rivaliser avec les meilleurs smartphones Android du moment. Fidèle à son partenariat avec Hasselblad, OnePlus propose un triple capteur photo conçu pour des performances photographiques de haut niveau :

Un capteur principal Sony LYT-808 de 50 mégapixels

Un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels

Un téléobjectif périscopique Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x

L’écran AMOLED de 6,82 pouces du OnePlus 13 offre une plage de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 120 Hz. Sa luminosité de pointe atteint un impressionnant 4 500 nits, garantissant une lisibilité optimale même en plein soleil.

Performance et autonomie de haut vol pour le OnePlus 13

Sous le capot, le OnePlus 13 embarque le dernier processeur Snapdragon 8 Elite, qui domine déjà les benchmarks, promettant des performances ultra-rapides et une gestion efficace des tâches les plus gourmandes. Côté batterie, l’appareil intègre une cellule de 6 000 mAh, compatible avec une charge rapide filaire de 100W et une charge sans fil de 50W via un chargeur spécialement conçu.

Les configurations de mémoire devraient varier selon les marchés. Selon une fuite récente, les modèles globaux incluront des versions 12 Go/256 Go et 16 Go/512 Go, tandis que la configuration premium 24 Go/1 To resterait exclusive au marché chinois.

Un logiciel fluide et personnalisable

Le OnePlus 13 est livré avec OxygenOS 15 à l’international (et ColorOS en Chine). Ce système, basé sur Android, est reconnu pour sa fluidité, son design épuré et ses nombreuses options de personnalisation.

Avec des spécifications haut de gamme dans chaque catégorie, le OnePlus 13 s’annonce comme un concurrent redoutable sur le marché des flagships Android. Son lancement mondial imminemment attendu en fera un choix incontournable pour ceux à la recherche d’un smartphone puissant et bien conçu. Restez à l’affût, car le OnePlus 13 pourrait bien redéfinir les standards en 2025.