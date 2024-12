Accueil » Amazon Q Developer : Tests unitaires, documentation et revue de code automatisés

Amazon Q Developer : Tests unitaires, documentation et revue de code automatisés

Amazon Q Developer : Tests unitaires, documentation et revue de code automatisés

Lors de la conférence AWS re:Invent, Amazon a dévoilé plusieurs mises à jour pour son assistant d’intelligence artificielle générative dédié aux développeurs, Amazon Q Developer. Ces nouvelles fonctionnalités visent à simplifier des tâches complexes telles que les tests unitaires, la documentation, les revues de code, ainsi que la gestion des environnements AWS.

Selon Mai-Lan Tomsen Bukovec, vice-présidente de la technologie chez AWS : « Nous combinons Amazon Q Developer avec près de deux décennies d’expérience dans la migration et la modernisation des charges de travail legacy. Cela révolutionne les projets de transformation à grande échelle en automatisant des tâches fastidieuses, comme l’analyse, la planification, la génération de code et les tests, permettant aux clients d’économiser du temps et de l’argent tout en maximisant la valeur du cloud ».

Trois nouveaux agents pour automatiser les tâches de développement

Tests unitaires automatisés

Grâce au nouvel agent, les développeurs peuvent demander à Amazon Q de générer des tests unitaires en tapant simplement /test dans la fenêtre de chat ou en sélectionnant un bloc de code spécifique. L’assistant s’appuie sur sa compréhension globale du projet pour concevoir les tests appropriés, éliminant ainsi les lourdeurs de création manuelle.

Documentation automatisée

Avec la commande /doc , les développeurs peuvent automatiser la création de documentation et la mise à jour des fichiers README . L’agent peut aussi répondre aux questions sur le fonctionnement du code ou améliorer une documentation existante, offrant ainsi une solution pratique pour maintenir des projets bien documentés.

Revue de code intelligente

En utilisant /review , Amazon Q peut identifier les motifs de code suspects, détecter les risques liés aux packages open source, et analyser l’impact des modifications. L’intégration avec GitLab Duo permet également d’effectuer des revues de merge requests grâce à la commande /q review .

Amazon Q, optimisation des environnements AWS

Outre les agents de développement, Amazon Q gagne des capacités avancées pour résoudre des problèmes opérationnels dans les environnements AWS. En s’appuyant sur des outils comme Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, AWS Health, et AWS X-Ray, l’assistant peut :

Identifier des anomalies dans les signaux provenant de services interconnectés.

Proposer des hypothèses sur les causes racines des problèmes.

Guider les utilisateurs dans la résolution des incidents.

Amazon affirme que ces capacités surpassent celles offertes par d’autres fournisseurs cloud, permettant une analyse rapide de centaines de milliers de points de données pour établir des liens entre les services AWS.

Améliorations pour moderniser les charges de travail legacy

AWS a également renforcé Amazon Q Developer pour accélérer la transformation des systèmes legacy, notamment :

Modernisation .NET : amélioration des outils pour migrer les applications Windows .NET plus rapidement.

: amélioration des outils pour migrer les applications Windows .NET plus rapidement. Transformation VMware : simplification de la migration des environnements VMware vers AWS.

Modernisation des mainframes : accélération des processus pour transférer les charges de travail mainframe vers le cloud.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, Amazon Q Developer se positionne comme un outil incontournable pour les équipes cherchant à accélérer leurs cycles de développement, améliorer leur productivité, et moderniser leurs infrastructures. Que ce soit pour la création de tests, l’amélioration de la documentation ou la transformation des charges legacy, Amazon Q s’inscrit comme une solution clé dans la transition vers le cloud et l’optimisation des environnements AWS.