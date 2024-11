Huawei s’impose sur le marché des smartphones pliables : 3e place mondiale !

Huawei a consolidé sa position sur le marché mondial des smartphones pliables, revendiquant la troisième place avec une part de marché de 13,2 % au troisième trimestre 2024, selon un récent rapport d’IDC. Cela marque un retour significatif pour le géant technologique chinois, malgré sa présence limitée sur les marchés internationaux pour les pliables.

Le récent succès de Huawei dans le segment des appareils pliables est largement alimenté par sa domination sur le marché intérieur chinois. Le Huawei Mate XT, un appareil phare triplement pliable, a suscité une attention considérable et des ventes importantes dans le pays.

À l’échelle internationale, Huawei a été absent de l’espace pliable pendant un certain temps, mais le Mate XT devrait bientôt faire ses débuts dans le monde. Ce lancement prochain a déjà suscité l’intérêt des consommateurs internationaux et pourrait renforcer la position de l’entreprise sur les marchés mondiaux au cours des prochains trimestres.

Les analystes du secteur suggèrent que Huawei pourrait encore renforcer sa position sur le marché des appareils pliables d’ici le premier trimestre 2025, en fonction du succès du lancement de ses nouveaux produits. Le marché mondial des appareils pliables continuant à se développer rapidement, les appareils innovants de l’entreprise et sa position de force en Chine pourraient servir de tremplin à la croissance mondiale.

Huawei et la concurrence dans le marché des appareils pliables

Si la montée en puissance de Huawei est impressionnante, Samsung reste l’acteur dominant du marché mondial des appareils pliables, avec une part de marché de 51 % au troisième trimestre 2024. Les bonnes performances de ses Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ont aidé le géant sud-coréen à récupérer les parts de marché perdues au profit de Huawei et Honor en début d’année.

En deuxième position, Motorola, sous l’égide de Lenovo, détient une part de marché de 15,1 %, ce qui témoigne de sa gamme d’appareils pliables à clapet. Honor et Xiaomi complètent le top 5 avec respectivement 7,6 % et 6,3 % de parts de marché.

Tendances du marché mondial des smartphones pliables

Le marché des smartphones pliables continue de connaître une croissance explosive. IDC estime que le segment a progressé de 22 % cette année, dépassant de trois fois le taux de croissance du marché traditionnel des smartphones. La tendance devrait se poursuivre au quatrième trimestre 2024, avec plusieurs lancements clés — y compris l’expansion mondiale de Huawei avec le Mate XT — susceptibles d’avoir un impact significatif.

La résurgence de Huawei sur le marché des appareils pliables démontre sa résilience et sa capacité à innover, même face aux restrictions commerciales internationales et à une portée mondiale limitée. Avec le lancement imminent du Mate XT sur les marchés mondiaux et l’appétit croissant pour les appareils pliables, Huawei est bien placé pour tirer parti de la trajectoire ascendante du secteur. Cependant, l’entreprise est confrontée à une forte concurrence de la part d’acteurs établis comme Samsung et Motorola, ce qui rend les prochains trimestres critiques pour son succès durable.