OnePlus 13 : Deux configurations et nouvelles couleurs pour le marché international

Les amateurs de OnePlus en France peuvent se réjouir, car la version globale du OnePlus 13 promet d’apporter des spécifications de pointe au marché des smartphones haut de gamme dès le premier trimestre 2025. Doté du puissant processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm, d’une batterie de 6 000 mAh et d’un système de caméras signé Hasselblad, ce modèle est prêt à concurrencer les géants, comme la série Galaxy S de Samsung.

Le OnePlus 13 intègre le Snapdragon 8 Elite, un processeur conçu sur une architecture en 3 nm, garantissant une puissance accrue et une meilleure efficacité énergétique. La batterie massive de 6 000 mAh prend en charge une recharge filaire ultra-rapide à 100 W et une recharge sans fil à 50 W, permettant une recharge efficace, que ce soit avec ou sans câble.

Le smartphone dispose également de la certification IP68/69, le rendant résistant à la poussière et à l’eau. Ce détail souligne l’évolution de OnePlus, qui, à une époque, évitait volontairement ces certifications pour réduire les coûts.

Un système photo signé Hasselblad sur le OnePlus 13

Le OnePlus 13 est équipé d’un système triple caméra arrière optimisé par Hasselblad pour offrir une qualité d’image exceptionnelle :

Capteur principal : 50 mégapixels Sony LYT-808 avec une grande taille de capteur (1/1,4 ») et une ouverture f/1.6 pour des performances impressionnantes en basse lumière.

Capteur ultra grand-angle : 50 mégapixels Samsung JN5 avec une ouverture f/2.0 pour capturer des scènes larges.

Téléobjectif : 50 mégapixels Sony LYT-600 avec un capteur de 1/1,95 », une ouverture f/2.6 et un zoom optique 3x pour des gros plans détaillés.

Le OnePlus 13 dispose d’un écran AMOLED de 6,82 pouces avec une résolution nette de 3 168 x 1 440 pixels. Son taux de rafraîchissement adaptatif varie entre 1 Hz et 120 Hz, offrant une fluidité exceptionnelle adaptée à tous les usages, qu’il s’agisse de navigation, de gaming ou de streaming. Avec une luminosité maximale atteignant 4500 nits, l’écran garantit une excellente visibilité, même en plein soleil.

Configurations et options de couleur pour le marché mondial

La version globale du OnePlus 13 sera proposée dans les configurations suivantes :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : disponible uniquement en Black Eclipse.

16 Go de RAM + 512 Go de stockage : disponible en Black Eclipse, Midnight Ocean, et Arctic Dawn.

Malheureusement, la version chinoise avec 24 Go de RAM et 1 To de stockage ne sera pas disponible à l’international.

Par ailleurs, OnePlus 13R, un modèle plus abordable, sera également lancé à l’échelle mondiale. Cette version milieu de gamme inclura 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et sera disponible en deux couleurs : Nebula Noir et Astral Trail.

Un sérieux rival pour Samsung

Avec des spécifications aussi impressionnantes, le OnePlus 13 s’impose comme un sérieux concurrent face à la série Galaxy S25 de Samsung, notamment sur le marché américain. Cependant, pour réellement rivaliser avec Samsung, OnePlus devra investir dans des campagnes marketing ambitieuses afin de renforcer sa visibilité et son attractivité au-delà de sa base d’utilisateurs fidèles.

Le OnePlus 13 combine des performances exceptionnelles, des capacités photo avancées et un design premium pour s’imposer comme un choix incontournable sur le marché des smartphones haut de gamme. Avec un positionnement tarifaire compétitif et une stratégie marketing efficace, ce modèle pourrait bien devenir l’alternative sérieuse à la série Galaxy S25 en 2025. Ce lancement prometteur pourrait marquer une étape clé dans l’histoire de la marque.