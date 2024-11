Galaxy S25 : Lancement le 5 janvier et sortie anticipée du Galaxy S25 Slim ?

Samsung pourrait bien se préparer à lancer les précommandes de la série Galaxy S25 dès le 5 janvier, mais l’événement Unpacked pourrait être programmé pour les 22 ou 23 janvier. Selon les médias coréens, citant des sources anonymes, San Francisco serait l’endroit privilégié pour cette grande présentation.

En 2024, Samsung a déjà avancé l’événement Unpacked pour la série Galaxy S24 de février à janvier, et cette tendance pourrait se confirmer en 2025 avec la série Galaxy S25. L’événement devrait présenter le Galaxy S25, le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra, qui pourrait avoir des coins plus arrondis que son prédécesseur. Cependant, la grande surprise de cette annonce serait l’ajout d’un quatrième modèle, le Galaxy S25 Slim, prévu pour une sortie un peu plus tard, au cours du deuxième trimestre 2025.

Samsung prévoit une annonce pour le 23 janvier, qui, selon le fuseau horaire coréen, pourrait en réalité tomber le 22 janvier à San Francisco, correspondant au mercredi traditionnel pour Samsung. Si le calendrier de lancement est analogue à celui de l’année dernière, où le Galaxy S24 a été commercialisé deux semaines après l’annonce, on peut s’attendre à ce que la série S25 soit disponible le 7 février ou, plus probablement, le vendredi 31 janvier, suite à une période de précommandes qui débuterait dès le 5 janvier.

Le Galaxy S25 Slim : une réponse à l’iPhone 17 Air ?

Le Galaxy S25 Slim serait le quatrième modèle de la série, apportant un design ultra-fin sans précédent dans la gamme Galaxy. Selon les rumeurs, Samsung ambitionne un modèle plus mince que jamais, même si une épaisseur de 6 mm serait difficile à atteindre. Cependant, ce modèle serait équipé d’une caméra « Ultra » et pourrait intégrer le capteur principal de 200 mégapixels du S24 Ultra et du Z Fold Special Edition.

Bien que le nom officiel du Galaxy S25 Slim ne soit pas encore confirmé, il est identifié dans les bases de données réglementaires sous le numéro de modèle SM-S937U, indiquant une sortie internationale, notamment aux États-Unis.

Ce modèle Slim serait vraisemblablement positionné face à l’iPhone 17 Air, prévu pour Q3 2025, en offrant une alternative élégante et performante. Cependant, il devrait présenter des spécifications légèrement inférieures aux autres modèles S25, tout en étant équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Elite et d’une caméra supérieure à celle de l’iPhone Air. Avec l’iPhone Air prévu comme étant plus coûteux que l’iPhone 17 Pro Max, Samsung pourrait frapper fort avec un Galaxy S25 Slim plus abordable, tout en misant sur une élégance et des performances attrayantes.

Vers un potentiel succès pour la série Galaxy S25

La sortie anticipée de la série Galaxy S25 en janvier et le lancement attendu du Galaxy S25 Slim au deuxième trimestre 2025 montrent l’ambition de Samsung de capter l’attention du marché avant les grandes annonces de ses concurrents.

Si Samsung parvient à combiner design raffiné, performances optimales et prix attractif, le Galaxy S25 Slim pourrait bien devenir l’un des modèles phares de l’année, en particulier face à la hausse des prix de la gamme iPhone.