iPhone 17 Air : Le smartphone ultra-fin d’Apple ne sera pas si fin

Le prochain iPhone 17 Air d’Apple, qui devrait être le modèle ultra-fin de la marque, a rencontré un obstacle inattendu. Apple prévoyait initialement d’utiliser une batterie à haute densité pour atteindre un profil plus mince, mais le modèle est désormais attendu avec une épaisseur accrue.

Selon l’utilisateur Naver yeux 1122, Apple a rencontré des difficultés dans le développement de cette batterie haute densité, ce qui a obligé l’entreprise à abandonner l’objectif d’un design ultra-mince pour l’iPhone 17 Air.

L’iPhone 17 Air devait initialement devenir l’iPhone le plus fin depuis l’iPhone 6 (6,9 mm) en utilisant une batterie avec un substrat plus mince. Cependant, les contraintes de fabrication et les coûts élevés ont conduit Apple à revoir ses plans. Il est maintenant prévu que l’iPhone 17 Air dépasse les 7 mm d’épaisseur, échouant ainsi à atteindre la minceur envisagée.

Cette évolution soulève des questions sur la pertinence de l’iPhone 17 Air si sa minceur ne se démarque pas réellement des modèles actuels. Par exemple, l’iPhone 16 Plus actuel, que l’iPhone 17 Air était censé surpasser en finesse, mesure 7,8 mm d’épaisseur. Une réduction mineure pourrait ne pas suffire à distinguer le 17 Air sur le plan esthétique.

Malgré cette révision, l’iPhone 17 Air devrait tout de même offrir des mises à niveau significatives en termes d’affichage, de performances et de caméra. Parmi les nouveautés, on attend la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un capteur de caméra principal amélioré de 48 mégapixels, ainsi qu’une résolution accrue pour la caméra frontale, passant de 12 mégapixels à 24 mégapixels.

De plus, Apple prévoit d’intégrer son propre modem 5G.

Outre l’iPhone 17 Air, Samsung face à des défis similaires

Apple n’est pas seul à faire face à ces difficultés. Samsung rencontre des problèmes analogues avec son modèle ultra-fin prévu, le Galaxy S25 Slim, qui devrait sortir début 2024. Samsung avait également pour objectif de créer un design plus mince sans sacrifier la durée de vie de la batterie, grâce à une technologie de batterie avancée. Cependant, les contraintes de densité de batterie ont compliqué la réalisation de ce projet, et le Galaxy S25 Slim pourrait également finir par être plus épais que prévu.

En raison de ces limitations, Samsung pourrait limiter les quantités de lancement initial du Galaxy S25 Slim.

Alors que les rumeurs et les détails continuent d’affluer, ces défis techniques montrent que la course à l’ultra-minceur dans les smartphones reste complexe. Nous vous tiendrons informés des dernières mises à jour sur l’iPhone 17 Air et d’autres modèles phares à venir. En attendant, vous pouvez consulter notre récapitulatif sur l’iPhone 17 Air pour tout savoir sur les caractéristiques et innovations attendues de ce modèle « mince ».