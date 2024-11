Mac mini M4 : démontage complet par iFixit, SSD amovible et refroidissement optimisé

Le Mac mini M4 d’Apple a récemment fait l’objet d’un démontage approfondi par le site iFixit, réputé pour ses analyses de design et de réparabilité des appareils. Dans ce cas, les résultats sont globalement positifs, bien que quelques limitations soient à noter.

Dès le début de la vidéo, iFixit souligne à quel point le nouveau Mac mini M4 est plus compact par rapport aux modèles précédents. Apple a réussi cette prouesse en intégrant les composants de façon très dense. Une modification notable est le changement de l’alimentation, qui passe d’un module unique à une carte s’étendant sur le dessus du châssis.

Le système de refroidissement du Mac mini M4 inclut un large ventilateur et un ingénieux design pour maintenir une température stable malgré l’espace limité de cette nouvelle version plus compacte. Fait intéressant, le modèle équipé du processeur M4 basique dispose d’un dissipateur thermique en aluminium, tandis que le modèle avec le M4 Pro, plus puissant, est muni d’un dissipateur en cuivre, mieux adapté pour refroidir ce type de puce.

Du côté du stockage, la bonne nouvelle est que le SSD est amovible, ce qui permet une mise à niveau vers une capacité de stockage plus élevée, même si quelques réserves s’imposent à ce sujet.

Pour en revenir à la question du stockage, si le SSD peut être mis à niveau, il y a des inconvénients. Les disques sont physiquement différents entre le Mac mini avec M4 et l’ordinateur avec M4 Pro, il n’est donc pas possible d’échanger les SSD entre ces modèles. Cependant, iFixit a réussi à mettre à jour un Mac mini M4 de base avec un SSD de 512 Go à partir d’un autre modèle remplaçant un disque de 256 Go.

L’autre problème, c’est que le SSD est un disque Apple propriétaire. Vous ne pouvez donc pas acheter n’importe quel disque SSD et le brancher sur votre Mac mini. Vous aurez besoin d’un SSD provenant d’un autre Mac mini, ou d’un SSD vendu par Apple – si la société commence à en proposer (ce qui n’est pas encore le cas). Comme vous pouvez l’imaginer, cela limite les possibilités de mise à niveau du stockage.

Le Mac mini M4, une conception modulaire

Quant aux ports, les éléments frontaux sont modulaires et remplaçables, contrairement aux ports arrière qui, eux, sont soudés, tout comme la RAM du système et la puce M4 elle-même.

iFixit mentionne aussi la position controversée du bouton d’alimentation sous le Mac mini M4, un choix qui semble être davantage motivé par des considérations esthétiques qu’ergonomiques. Dans l’ensemble, iFixit salue la conception modulaire de certains éléments du Mac mini M4, notamment les ports frontaux et le stockage, et attribue au modèle une note provisoire de 7 sur 10 pour la réparabilité.