Lemon8 : l’alternative à TikTok en cas d’interdiction aux États-Unis ?

ByteDance pousse l’intégration entre TikTok et Lemon8 en permettant désormais aux utilisateurs de se connecter à Lemon8 avec leurs identifiants TikTok. Ce changement intervient alors que TikTok fait face à des défis juridiques aux États-Unis, où la plateforme pourrait être interdite à l’échelle nationale.

ByteDance semble donc préparer Lemon8 comme une alternative potentielle pour sa communauté de TikTok en cas de bannissement.

Lemon8, qui combine des éléments d’Instagram, de Pinterest et de TikTok, propose des vidéos courtes et des photos, mais avec une organisation orientée vers des publications d’idées, un peu comme Pinterest. L’application offre une interface analogue à Instagram, avec un fil d’actualités riche en visuels et organisé par catégories comme la mode, la nourriture, les voyages, le bien-être et la beauté. Tout comme TikTok, Lemon8 possède une page « Pour vous » alimentée par un algorithme et un onglet « Abonnements ».

Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent se connecter à la fois à Lemon8 et à TikTok en utilisant les mêmes identifiants, ce qui rend la navigation entre les deux applications plus fluide. ByteDance a expliqué que même si les applications restent distinctes, elles partagent désormais un accès unifié, permettant aux créateurs de contenu de publier facilement sur les deux plateformes. Cette intégration simplifie l’expérience pour les utilisateurs de TikTok qui souhaitent créer un compte Lemon8 et facilite leur potentielle transition.

Lemon8, la nouvelle pépite de ByteDance ?

Bien que Lemon8 soit sorti il y a 4 ans, il n’a commencé à vraiment gagner en popularité que récemment, avec une campagne publicitaire agressive principalement ciblée sur le marché américain. ByteDance diffuse des publicités pour Lemon8 directement sur TikTok, et de nombreux créateurs TikTok ont également été incités à promouvoir cette application. Depuis le début de cette campagne publicitaire, l’application a enregistré environ 6,4 millions de téléchargements aux États-Unis et monte dans les classements des App Store américains, alors que son expansion ralentit dans d’autres régions.

Avec l’avenir incertain de TikTok aux États-Unis, ByteDance semble préparer Lemon8 comme une alternative où ses utilisateurs pourraient migrer si une interdiction de TikTok devait se concrétiser. En partageant un identifiant commun entre les deux plateformes, ByteDance offre une transition simplifiée pour les utilisateurs, renforçant ainsi sa présence et sa continuité dans l’écosystème des réseaux sociaux.