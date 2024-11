Galaxy S25 Slim : Samsung prépare un smartphone ultra-fin pour concurrencer Apple ?

Nous sommes probablement à quelques mois du lancement des Galaxy S25, Galaxy S25+ et Galaxy S25 Ultra, mais des rapports suggèrent que Samsung pourrait également avoir un quatrième modèle en préparation. Selon plusieurs rapports, Apple pourrait secouer la gamme d’iPhone 17 l’année prochaine en introduisant une version plus fine de l’iPhone, l’iPhone 17 Slim. En réponse à cette initiative, Samsung pourrait suivre la tendance en lançant également une version affinée de son Galaxy S25 en 2025.

D’après une source d’ETNews, Samsung envisagerait une version plus fine du Galaxy S25, qui serait lancée après les modèles habituels de la série. Inspirée de la version spéciale Galaxy Z Fold 6, cette édition plus mince se concentrerait sur un design allégé et pourrait servir de test pour évaluer la demande des consommateurs pour un téléphone haut de gamme plus fin.

Si ce modèle reçoit un accueil favorable, Samsung pourrait intégrer cette option à l’ensemble de la gamme Galaxy S26.

Depuis la sortie du Galaxy S20, Samsung suit une formule en trois variantes : le modèle standard, le modèle Plus et la version Ultra. Pour le lancement de la série Galaxy S25 début 2025, Samsung devrait conserver cette stratégie en lançant d’abord les Galaxy S25, S25+, et S25 Ultra.

Ensuite, la marque pourrait ajouter le Galaxy S25 Slim comme modèle de design alternatif.

Pourquoi un Galaxy S25 Slim maintenant ?

En lançant une version Slim du Galaxy S25, Samsung pourrait attirer les utilisateurs à la recherche d’un smartphone haut de gamme avec un profil plus fin. Depuis plusieurs années, les modèles pliables de Samsung ont vu leur design évoluer à un rythme plus lent. Le Galaxy S25 Slim pourrait donc répondre aux besoins d’une clientèle attirée par des designs innovants et élégants.

Apple, de son côté, aurait planifié une version Slim de l’iPhone 17, avec un écran de 6,56 pouces, positionné entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Plus. Si Samsung opte pour une taille d’écran similaire pour le Galaxy S25 Slim, cela pourrait intensifier la concurrence.

Néanmoins, pour atteindre un tel profil mince, Samsung devrait utiliser une dalle OLED affinée et une batterie plus compacte. Les autres caractéristiques de ce smartphone sont inconnues, mais, pour le rendre plus fin, il faudra probablement faire des sacrifices dans d’autres domaines, ce qui pourrait se traduire par une batterie plus petite ou moins d’appareils photo, par exemple.

Un pari sur le design fin et performant

En testant l’accueil d’un Galaxy S25 Slim, Samsung pourrait poser les bases d’une nouvelle direction pour ses futures séries. L’avenir nous dira si la demande pour un smartphone ultra-fin persiste, mais l’intérêt des utilisateurs pour des appareils légers et esthétiques ne cesse de croître, et les géants de la technologie semblent prêts à répondre à cette demande.

Quoi qu’il en soit, nous prenons tout cela avec des pincettes pour l’instant, mais nous espérons que les plans de Samsung deviendront plus clairs dans les mois à venir.