Galaxy S25 Ultra : Fuite du design et des couleurs titane

Bixby : Samsung révolutionne son assistant avec l'IA et des fonctionnalités multimodales

Samsung semble prêt à opérer un changement notable de design pour son prochain modèle phare, le Galaxy S25 Ultra, en abandonnant l’écran incurvé qui a caractérisé la série Ultra ces dernières années. Des rendus récents partagés par Technizo Concept offrent un aperçu détaillé de ces modifications et spéculent sur les options de couleurs possibles.

Les nouvelles images du Galaxy S25 Ultra montrent quatre options de couleurs principales : Noir Titane, Bleu Titane, Gris Titane et Argent Titane. Cela marque un léger décalage par rapport aux précédentes rumeurs, telles que celles partagées par Ice Universe, qui évoquaient des couleurs comme le noir, le vert, le bleu et une teinte « titane ». À titre de comparaison, le Galaxy S24 Ultra est disponible dans des tons plus vifs, comme Orange Titane, Violet Titane et Ambre Titane.

L’un des changements les plus notables soulignés dans ces rendus est la conception plate de l’écran, du cadre central et du dos de l’appareil. Cette approche tranche avec la préférence historique de Samsung pour les bords incurvés sur ses modèles phares, bien qu’une tendance vers un design plus plat ait été observée dans les modèles de base et Plus des séries Galaxy au cours des deux dernières générations.

Par ailleurs, l’adoption de coins arrondis, qui rappelle le design du Galaxy S21 Ultra, vise probablement à améliorer le confort en main. Le design du capteur photo semble quant à lui s’inspirer du Galaxy Z Fold 6, récemment lancé.

Un Galaxy S25 Ultra qui va boos

Les dimensions du Galaxy S25 Ultra laissent entrevoir un appareil légèrement plus fin que son prédécesseur, accentuant ainsi son profil élancé. Le modèle a également été repéré sur Geekbench, identifié sous le numéro SM-S938U, affichant des scores impressionnants : 3 148 en monocoeur et 10 236 en multi-coeurs, ce qui laisse présager des améliorations de performance notables par rapport au S24 Ultra.

En résumé, le Galaxy S25 Ultra semble être un savant mélange d’éléments de design issus des anciens modèles phares de Samsung et d’innovations tournées vers l’avenir. Bien que les annonces officielles se fassent encore attendre, ces rendus offrent un aperçu enthousiasmant des nouveautés que le Galaxy S25 Ultra pourrait apporter.