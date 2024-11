Mac mini M4 : Le démontage révèle un SSD amovible et des détails intrigants

Le Mac mini M4 redessiné par Apple marque un changement significatif par rapport à la version M2 précédente, qui intégrait un SSD soudé à la carte mère.

Une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux dévoile l’intérieur du nouveau Mac mini M4, révélant que le modèle de base de 256 Go est équipé de stockage modulaire avec deux puces de 128 Go. Cette nouvelle réjouira les passionnés de technologie déçus par le Mac mini M2, dont le modèle de 256 Go utilisait une seule puce, entraînant des vitesses SSD plus lentes.

L’utilisation de deux puces permet la lecture et l’écriture en parallèle, accélérant ainsi les tâches. Cependant, il convient de noter que cette différence de performance reste imperceptible pour la majorité des usages quotidiens. Ce problème concernait principalement les modèles de 256 Go et touchait surtout les utilisateurs avertis. Il est tout de même rassurant de constater qu’Apple semble, de temps à autre, à l’écoute des retours de ses clients.

Le fait que le stockage soit modulaire signifie également que les puces ne sont pas soudées à la carte mère. Cela peut laisser croire qu’il est facile de les retirer et de les remplacer, mais la réalité est plus complexe. Bien que l’opération de retrait soit relativement simple, tenter de remplacer ces puces par d’autres composants pose de nombreux problèmes.

Bien que le SSD soit amovible, il fonctionne probablement de la même manière que le stockage des autres modèles Apple, où seules les puces NAND sont sur le module tandis que le contrôleur reste intégré au SoC (System on Chip). Cela limite considérablement les possibilités d’amélioration ou de réparation par l’utilisateur lui-même.

Un Mac mini M4 très alléchant

Pour résumer, les SSD sur Apple Silicon ne sont pas des dispositifs autonomes, comme les SSD classiques. Ainsi, remplacer une puce ne garantit pas un fonctionnement identique, ce qui soulève des questions sur la faible évolutivité et les pratiques de réparation d’Apple.

Le nouveau Mac mini M4 n’est pas le seul à bénéficier de cette correction : le MacBook Air M3 a également adopté à nouveau une configuration à 2 puces. Il est donc encourageant de voir que cette amélioration s’étend à l’ensemble de la gamme Mac. Enfin, le démontage révèle que la puce Wi-Fi et l’antenne du Mac mini M4 ont montées directement à l’arrière de l’entrée d’air située en bas de l’appareil, un détail supplémentaire sur la conception interne de cette nouvelle version.