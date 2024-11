Huawei Mate 70 : Prix en hausse, mais fonctionnalités premium au rendez-vous

La prochaine série Mate 70 de Huawei pourrait connaître une légère augmentation de prix par rapport à son prédécesseur, le Mate 60. Cette information provient de l’informateur Fixed Focus Digital sur Weibo, qui suggère que la nouvelle gamme phare pourrait comporter des fonctionnalités avancées et une nouvelle puce Kirin potentiellement coûteuse, justifiant ainsi un prix plus élevé. Cependant, il est probable que cette hausse reste modeste, offrant un certain soulagement aux consommateurs.

En se basant sur les tendances des lancements précédents, Huawei a généralement augmenté les prix de ses nouveaux smartphones phares de 100 à 200 yuans. Si cette tendance se poursuit, la série Mate 70 pourrait suivre le même schéma. Pour rappel, la série Mate 60 a été lancée à un prix de départ de 5 499 yuans. Cela dit, il est important de préciser que ces informations ne sont que des spéculations basées sur les tendances passées, et l’augmentation réelle des prix reste à confirmer.

Une autre fuite souligne que la nouvelle puce Kirin pourrait jouer un rôle majeur dans l’augmentation des coûts. Cette puce de nouvelle génération serait plus chère à produire que les versions précédentes, ce qui pourrait se répercuter sur le prix des appareils. En plus de cela, d’autres caractéristiques et composants avancés pourraient également contribuer à cette hausse.

Disponibilité et lancement de la série Mate 70

Les utilisateurs impatients de découvrir la série Mate 70 n’auront pas longtemps à attendre, car les ventes devraient débuter au début du mois prochain. Un autre informateur a indiqué que les ventes en ligne pourraient commencer dès la fin de ce mois, suivies de la disponibilité en magasin en décembre.

Bien que la date exacte de lancement reste floue, Huawei a confirmé que la série Mate 70 sera dévoilée ce mois-ci.

Autres produits en préparation

Le lancement de la série Mate 70 devrait être accompagné d’une vague de nouveaux produits, incluant potentiellement une tablette, des écouteurs et la montre Watch D2. Bien que le prix de la série Mate 70 ne soit pas encore confirmé, il semble que Huawei mette l’accent sur des fonctionnalités haut de gamme tout en maintenant la hausse des prix dans les limites habituelles de l’entreprise.

En résumé, la série Mate 70 promet des avancées technologiques significatives et un positionnement premium, tout en respectant les ajustements de prix traditionnels de Huawei.