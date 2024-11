Accueil » Tensor G6 : la solution de Google pour des Pixel plus frais et endurants ?

Depuis le lancement du Pixel 6, Google a intégré ses puces Tensor conçues sur mesure pour alimenter ses smartphones, mais jusqu’à présent, elles n’ont pas rivalisé avec leurs concurrents en termes de performance et d’efficacité. Il n’est plus un secret que les puces Tensor de Google, bien qu’elles s’améliorent d’année en année, ont connu des problèmes de surchauffe. Ce problème a même entraîné un grand nombre de retours de smartphones Pixel, selon les propres données de Google. Cependant, il semblerait que l’entreprise ait enfin pris conscience des préoccupations des utilisateurs et se prépare à y remédier à temps pour le Pixel 11.

Des diapositives ayant fuité révèlent que le géant de la technologie fait de grands efforts pour résoudre ce problème de surchauffe avec la future puce Tensor G6. Ces documents montrent que Google se concentre sur la résolution des problèmes de chaleur et d’efficacité qui ont affecté certains de leurs smartphones Pixel. L’entreprise a même reconnu que la surchauffe était la principale raison des retours de ses appareils, ce qui souligne l’ampleur du problème et leur prise de conscience de son importance.

Google semble également comprendre à quel point l’autonomie de la batterie est cruciale pour fidéliser les utilisateurs. Une bonne autonomie est un facteur déterminant pour que les clients restent fidèles et continuent d’acheter des Pixels. Pour y remédier, la puce Tensor G6, nom de code Malibu, devrait s’attaquer à ces défis.

Selon les documents divulgués, cette puce sera construite à l’aide d’un processus beaucoup plus efficace, ce qui devrait contribuer à réduire la chaleur et à prolonger la durée de vie de la batterie.

Google aurait décidé de renoncer à intégrer un GPU de nouvelle génération dans la Tensor G6, optant plutôt pour un modèle plus ancien initialement prévu pour la Tensor G4. Cela signifie que la Tensor G6 pourrait ne pas supporter le ray tracing, une technologie que la Tensor G5 devrait inclure. Il s’agit donc d’un retour en arrière sur ce point. Cette décision serait motivée par l’objectif de Google de réduire la surface de la puce.

Tensor G6, une approche axée sur l’efficacité plutôt que la performance

Il est important de souligner que ce processus de fabrication est le même que celui utilisé par Apple pour ses puces, ce qui peut guider nos attentes. Les diapositives mentionnent également la puce Tensor G5, nom de code Laguna. Bien que les détails sur celle-ci soient plus limités, il semble qu’elle apportera elle aussi des améliorations en matière de gestion thermique et d’autonomie.

Ces choix montrent que Google adopte une approche plus axée sur la réduction de la taille et l’efficacité des puces plutôt que sur des améliorations de performance. En optant pour des composants et des configurations qui économisent de l’espace, Google espère rendre ses puces plus efficaces et thermiquement viables.

Tout porte à croire que le Pixel 11 pourrait bien être le modèle qui répondra enfin aux plaintes persistantes des utilisateurs de Pixel. En tant qu’utilisateur de Pixel 9 Pro XL, je suis personnellement très enthousiaste à l’idée de ces changements. Bien que j’apprécie les smartphones Pixel pour leur version la plus « pure » d’Android, la question de la surchauffe reste un compromis que j’ai dû accepter. Voir Google prendre ce problème au sérieux et travailler dur pour améliorer ses puces est une excellente nouvelle.

J’ai hâte de voir comment les Tensor G6 et G5 se comporteront dans des situations réelles, ce qui est, au final, l’essentiel.