Galaxy S25 : Fuite des couleurs et des exclusivités en ligne

Samsung semble miser sur des coloris variés pour sa future série Galaxy S25, prévue pour début 2025. Les récentes fuites de Ross Young et des rendus partagés par Tarun Vats sur les réseaux sociaux offrent un aperçu des options de couleurs, notamment pour les Galaxy S25 et S25+.

Si les coloris « Sparkling Blue » et « Sparkling Green » sont au centre de l’attention, ils n’ont pas l’effet de brillance que leurs noms suggèrent, ce qui pourrait décevoir certains fans. Ces teintes paraissent similaires aux « Jade Green » et « Sapphire Blue » des Galaxy S24 et S24 Plus.

Ross Young, une source fiable dans l’industrie, a révélé que Samsung proposera également des coloris dits « Lower volume » pour sa prochaine série phare, probablement disponibles en exclusivité sur certains marchés, notamment aux États-Unis, via le site officiel de Samsung.

Pour le Galaxy S25 Ultra, on peut s’attendre à la conservation du vert titane, tandis que les teintes bleu et orange titane seraient remplacées par des modèles en bleu/noir titane et or rose titane.

Le Galaxy S25 et le S25+ devraient globalement conserver le design de leurs prédécesseurs, ce qui pourrait rendre les choix de couleurs encore plus importants pour se démarquer. Des options telles que le rouge éclatant, l’or rose et le bleu/noir pourraient séduire ceux qui recherchent un style distinctif.

Ce que cela signifie pour les consommateurs

Ces variations de couleurs pourraient influencer l’attrait de la série Galaxy S25, en particulier pour les acheteurs cherchant une touche d’originalité. L’absence du « Sandstone Orange » des Galaxy S24 peut être une déception, mais de nouvelles teintes pourraient compenser ce manque avec des options potentiellement plus audacieuses et exclusives.

Les nouveaux smartphones de Samsung sont attendus en janvier 2025 et il semblerait qu’ils pourraient être exclusivement alimentés par le processeur Snapdragon 8 Elite. Les S25 et S25+ pourraient conserver le même système de caméra que leurs prédécesseurs, tandis que le S25 Ultra devrait proposer un capteur photo ultra-large de 50 mégapixels. Il semble également que les trois smartphones offriront la même taille de batterie et les mêmes vitesses de charge que la série Galaxy S24.

Avec des annonces prévues dans deux à trois mois, il est encore trop tôt pour confirmer ces détails. Toutefois, si ces rumeurs se concrétisent, Samsung continuera de diversifier sa palette de couleurs pour attirer un public toujours plus large.