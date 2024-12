Apple Intelligence : De puissants serveurs pour l’IA, mais Foxconn est débordé !

Apple intensifie ses efforts dans le domaine de l’intelligence artificielle avec des projets ambitieux. Apple envisage de construire ses propres serveurs puissants dédiés à l’IA et espère collaborer avec Foxconn, son partenaire de longue date en matière de fabrication. Mais il y a un hic : Foxconn est déjà surchargé de travail.

Petit retour en arrière : Apple a récemment dévoilé sa nouvelle suite d’outils IA appelée sobrement Apple Intelligence (fidèle à sa façon de nommer ses produits), conçue pour rendre ses appareils encore plus performants et intelligents.

Pour faire tourner cette technologie, Apple souhaite utiliser ses propres serveurs équipés de puces Apple Silicon, les mêmes qui propulsent actuellement les Mac et iPad. Ces serveurs permettraient à Apple de gérer directement des tâches complexes d’IA, limitant ainsi sa dépendance envers des fournisseurs externes.

Foxconn, l’entreprise qui assemble des millions d’iPhone, est le choix numéro un d’Apple pour cette initiative. Cependant, le fabricant est déjà extrêmement sollicité avec la production de puissants serveurs pour Nvidia, la société qui développe certains des systèmes d’IA les plus rapides au monde. Avec des ressources déjà saturées, les plans d’Apple rencontrent un obstacle de taille.

Ne se laissant pas décourager, Apple explore désormais d’autres partenariats. L’entreprise est en discussion avec des sociétés telles que Lenovo et des fournisseurs plus petits pour diversifier ses options. De plus, Apple envisage la possibilité de fabriquer certains de ses serveurs hors de Chine, un choix stratégique qui pourrait lui offrir une plus grande flexibilité à l’avenir.

Foxconn est très sollicité, notamment par Nvidia

Bien que Apple Intelligence soit encore en phase de développement, elle est déjà disponible sur les derniers modèles d’iPhone, d’iPad et de Mac. Pour le moment, ces outils ne sont accessibles qu’en anglais (États-Unis), mais Apple a promis de proposer bientôt des options pour d’autres langues.

Cette volonté d’Apple de construire sa propre infrastructure IA pourrait être un tournant majeur. Si l’entreprise échoue à propulser Apple Intelligence au sommet, les conséquences pourraient être significatives, et Apple ne peut pas se permettre de perdre cette course.