iPhone 15 domine les ventes mondiales de smartphones au T3 2024

Les ventes mondiales de smartphones au troisième trimestre 2024 ont été dominées par l’iPhone 15 d’Apple, selon les données de Counterpoint Research. Les modèles iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 Pro se sont également bien positionnés, juste derrière le modèle de base. C’est la première fois que les versions Pro représentent la moitié des ventes totales d’iPhone lors d’un troisième trimestre.

Bien que les résultats ne soient pas très surprenants, ils apportent des détails intéressants sur la dynamique du marché et les performances des principales marques. Jetons un coup d’œil aux points saillants et aux implications de ces résultats.

Sans surprise, Apple continue de régner en maître sur le classement des modèles les plus populaires. Maintenir une telle position dominante trimestre après trimestre est un exploit impressionnant, surtout dans un secteur aussi compétitif où des géants comme Samsung tentent de rivaliser sur plusieurs fronts. En outre, le fait que les modèles Pro d’Apple atteignent des niveaux de ventes comparables à ceux de l’iPhone standard est bénéfique pour la rentabilité de la marque, car ces modèles génèrent des marges plus élevées.

Le Galaxy S24 de Samsung a continué à figurer dans le top 10 pour le troisième trimestre consécutif, marquant une première pour un modèle Galaxy S depuis 2018. En tout, les 10 modèles les plus vendus ont représenté 19 % des ventes mondiales de smartphones au cours de cette période. Cette performance marque un progrès important pour Samsung dans le marché haut de gamme, bien que son modèle Ultra, le Galaxy S24 Ultra, ne figure pas cette fois-ci dans le classement.

Apple a occupé quatre des 10 premières places, tandis que Samsung en a occupé cinq et Xiaomi une. Ce classement reste relativement stable par rapport à l’année dernière, ce qui montre une constance des préférences des consommateurs.

Une tendance claire qui se dégage est l’intérêt croissant pour les smartphones haut de gamme, comme le montre le rétrécissement de l’écart entre les ventes des modèles de base et des modèles Pro d’Apple. Les stratégies marketing d’Apple, associées à des options de financement et des programmes de reprise, ont permis de rendre les iPhone plus accessibles, en particulier dans les marchés émergents.

iPhone 15 et le reste du monde : Samsung et Xiaomi

Samsung a enregistré de bons résultats grâce à la série Galaxy S24, partiellement soutenue par des fonctionnalités d’IA générative qui ont séduit les acheteurs. La série Galaxy A, avec quatre places dans le top 10, a également été un moteur de succès grâce à ses prix abordables et son long support logiciel, séduisant notamment les marchés émergents.

Le modèle Redmi 13C de Xiaomi a conservé sa place dans le top 10 grâce à son prix attractif et à des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, le Redmi 12C. Même s’il ne dépasse pas la performance du Redmi 12C, classé neuvième au T3 2023, sa présence dans ce classement témoigne de la capacité de Xiaomi à rester compétitif, notamment grâce à ses modèles ultra-abordables qui continuent de séduire les consommateurs dans de nombreux marchés émergents.

Les résultats du T3 2024 confirment la domination continue d’Apple, soutenue par une forte demande pour ses modèles haut de gamme. Samsung montre des signes de progression dans le segment premium, même si ses ventes de milieu de gamme semblent fluctuantes. Quant à Xiaomi, sa présence dans le top 10 rappelle l’importance des smartphones abordables sur le marché mondial.

Une dynamique sur le marché

Ces dynamiques soulignent que la bataille pour la part de marché mondiale reste féroce, avec un accent particulier sur la montée en gamme et la diversification des offres pour attirer une clientèle variée.