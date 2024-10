Accueil » Pixel 11a et Pixel Tablet 3 : Google miserait sur des puces Tensor modifiées

Des rumeurs émergent déjà autour du futur Pixel 11a, alors même que le Pixel 9a n’a pas encore été dévoilé par Google et que le Pixel 10a reste une perspective lointaine. Selon une récente fuite, le Pixel 11a, attendu pour 2027, pourrait afficher des caractéristiques techniques plus modestes que ses équivalents haut de gamme.

La même source laisse également entendre un changement dans la stratégie des Pixel Tablet, qui seraient lancées tous les deux ans. Si cela se confirme, la Pixel Tablet 3 sortirait également en 2027, en parallèle avec le Pixel 11a.

Des puces Tensor modifiées pour les appareils abordables de 2027

Le Pixel 11a et la Pixel Tablet 3 devraient être équipés de la même puce Tensor que les modèles phares de Google, mais avec une particularité : Google envisagerait de désactiver les parties défectueuses du TPU (Tensor Processing Unit) pour réutiliser les puces autrement rejetées. Cette modification permettrait à Google de proposer un processeur Tensor moins performant, mais à moindre coût pour ses produits abordables.

Le TPU est essentiel aux fonctionnalités d’IA locales, telles que l’effaceur magique et la traduction en direct. Avec un TPU réduit, les performances d’IA des Pixel 11a et Pixel Tablet 3 pourraient en pâtir, offrant des traitements plus lents pour certaines fonctionnalités ou une absence totale de certaines fonctions présentes dans les appareils haut de gamme.

Cette distinction au niveau matériel ne serait pas une première pour Google. Le Pixel 9a, par exemple, aurait un modem moins performant que celui de la série Pixel 9. Ces informations suggèrent que Google continue d’adopter une stratégie de différenciation matérielle claire entre ses modèles phares et ses modèles plus accessibles.

Des fonctionnalités en plus pour la Pixel Tablet 3

Enfin, une bonne nouvelle pour les adeptes de la Pixel Tablet 3 : elle pourrait être équipée d’un port USB-C supplémentaire compatible avec la sortie DisplayPort, permettant aux utilisateurs de connecter plusieurs écrans pour une expérience de type desktop.

Bien entendu, ces informations restent sujettes à changement d’ici à 2027. Avec l’évolution rapide de la technologie des puces, les plans de Google pourraient évoluer pour répondre aux avancées futures et aux attentes du marché.