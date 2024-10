Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad passent à l’USB-C !

Apple continue son passage à l’USB-C pour ses accessoires de bureau. Ce lundi, en même temps que l’annonce de l’iMac M4, Apple a dévoilé les nouvelles versions du Magic Mouse, du Magic Keyboard et du Magic Trackpad, toutes désormais dotées du port USB-C.

Cette transition vers l’USB-C répond aux exigences de l’Union européenne qui a poussé la marque à uniformiser ses connectiques pour une meilleure compatibilité.

Les tarifs restent identiques à ceux des versions précédentes avec port Lightning :

Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique : 229 euros

Magic Trackpad : 169 euros

Magic Mouse : 119 euros

Ces accessoires sont disponibles en noir et en blanc, avec des versions assorties aux nouvelles couleurs de l’iMac. Contrairement à ce dernier, qui sera disponible à la livraison à partir du 8 novembre, les accessoires USB-C sont déjà en vente et peuvent être expédiés immédiatement.

Peu de changements dans le design, mais une mise à jour attendue

Outre le remplacement du port, le design des accessoires reste inchangé. Apple a ainsi maintenu la prise de chargement sous le Magic Mouse, une décision souvent critiquée par les utilisateurs pour son manque de praticité. Cependant, la compatibilité avec le port USB-C marque un grand pas pour les utilisateurs qui souhaitent standardiser leurs câbles, surtout depuis que tous les autres appareils Apple majeurs — Mac, iPad et iPhone — ont déjà effectué cette transition.

La mise à jour de l’iMac et des accessoires n’est que le début d’une série d’annonces qu’Apple a promis cette semaine. En plus de l’arrivée de Apple Intelligence, la rumeur prévoit le lancement imminent d’un nouveau Mac mini, qui pourrait être de la taille de l’Apple TV. Ce nouveau produit renforcerait la gamme des appareils de bureau compacts, élargissant encore les options pour les utilisateurs cherchant des performances de bureau dans des formats réduits.

Avec ces nouvelles versions des accessoires, Apple semble vouloir répondre aux attentes de ses utilisateurs et aux exigences réglementaires, tout en proposant une expérience plus fluide et intégrée. La transition vers l’USB-C offre une compatibilité plus universelle et supprime l’un des derniers vestiges du port propriétaire Lightning dans l’écosystème Apple, à l’exception notable de l’iPhone SE qui reste équipé de ce port, mais dont le changement devrait également arriver prochainement.